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16.10.2020 - 13:49 | | AA

Almanya'da rehine operasyonu: 1 ölü

Almanya'nın Münster kentindeki cezaevinde bir çalışanı rehin alan hükümlünün vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Almanya'da rehine operasyonu: 1 ölü

Alman medyası, sabah saatlerinde meydana gelen olay da Münster cezaevinde yatan 40 yaşındaki mahkumun, cezaevinde meslek eğitimi gören 29 yaşındaki bir görevliyi jiletle tehdit ederek rehin aldığını yazdı. 

Eyalet polisinden yapılan açıklamada ise rehine kurtarma operasyonunda mahkumun öldürüldüğü, rehin alınan görevlinin de yara almadan kurtulduğu ifade edildi. 

Eyalet Adalet Bakanlığı, öldürülen mahkumun kolluk kuvvetlerine mukavemetten 4 ay ceza aldığı ve 10 Kasım'da tahliye olacağını aktardı. 

Mahkumun tahliyesine 4 hafta kala neden böyle bir eylem gerçekleştirdiği konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

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