MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Almanya'da rekor üstüne rekor
ABONE OL
29.10.2020 - 10:35 | | AA

Almanya'da rekor üstüne rekor

Yeni koronavirüs dalgasının kasıp kavurduğu ülkede, son bir haftadaki rekorlara bir yenisi eklendi. Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı endişe veriyor.

Almanya'da rekor üstüne rekor

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 16 bin 774 yeni vaka tespit edildi.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 774 artarak toplam 481 bin 13’e yükseldi.

Bugün açıklanan rakam, salgının başından bu yana Almanya’da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Son 24 saatte 89 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı ise 10 bin 272’e yükseldi.

Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 339 bin 200'e ulaştı.

Yoğum bakım ünitelerinden sorumlu doktorlar endişeli

Hamburg-Eppendorf Hastanesi yoğum bakım ünitesi sorumlusu Stefan Kluge, yaptığı açıklamada, vaka artışını endişeyle karşıladıklarını söyledi.

Kluge, enfekte olanların yaklaşık yüzde 5'inin hastanede ve yüzde 2'sinin yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.

70 yaş üzeri kişilerde yüzde 50'nin üzerinde ölüm riski olduğunu belirten Kluge, Almanya'da ölenlerin yaş ortalamasının 79 olduğunu aktardı.

 

Kazadan saniye saniye kurtuluş kameradaIğdır'da meydana gelen trafik kazası, İl Emniyet Müdürlüğü'nün MOBESE kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

HES kodu alma ekranı: e-Devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır, ne işe yarar

HES kodu alma ekranı: e-Devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır, ne işe yarar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Son dakika... Meteoroloji'den bir uyarı daha!

Son dakika... Meteoroloji'den bir uyarı daha!

Sıradaki Haber