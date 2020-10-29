Almanya'da skandal! Türk hastanın yanlış organını aldılar

Kerim Ramazan Uçar, 5 Ekim 2017'de ameliyat olduğu "Klinikum Bremen Mitte Prof.-Hess-Kinderklinik"te dalağı yerine yanlışlıkla sağlıklı böbreği alınınca mahkemeye başvurdu.
Yaklaşık üç yıl süren hukuk mücadelesi sonunda Bremen Eyalet Mahkemesi, hastanenin Uçar'a 90 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.
Uçar, ameliyat edildiği tarihte 18 yaşında olduğunu belirterek, "Keşke o hatalı ameliyat olmasa ve o acıları çekmeseydim. Tazminat böbreğimi geri getirmeyecek, eski hayatımı geri getirmeyecek." dedi.
Mobil fener alayı Antalya’yı aydınlattıAntalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlediği fener alayını, bu yıl mobil araçlarla düzenledi. Korteje katılamayan Antalyalılar ise kaldırımlardan marşlara eşlik ederek, alaya destek verdi. Meşalelerin yandığı kortejde, renkli görüntüler oluştu.