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17.09.2020 - 19:09 | | AA

Almanya'da son 24 saatte 2 bin 194 Kovid-19 vakası tespit edildi

Almanya'da son 24 saatte 2 bin 194 kişinin yeni tip corona virüs (covid-19) testi pozitif çıktı.

Almanya'da son 24 saatte 2 bin 194 Kovid-19 vakası tespit edildi

 

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 194 arttığı bildirildi.

Günlük vaka artışı 25 Nisan’dan (2055) sonra kayıtlara geçen en yüksek sayı oldu.

Açıklamada, Almanya genelinde koronavirüs vaka sayısının 265 bin 857'ye yükseldiği ve Kovid-19 nedeniyle 9 bin 371 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Viyana ve Budapeşte riskli bölge ilan edildi

Almanya, yeni vakalarda artış görülen Avusturya'nın başkenti Viyana, Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Hollanda ve Fransa'nın bazı bölgelerini, Kovid-19 salgınında riskli bölgeler listesine dahil etti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya’daki bazı bölgeler ve İspanya riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Riskli bölgelerden dönenler test yaptırmamaları veya negatif test sonucu bulundurmamaları durumunda 14 günlük karantinaya girmek zorunda kalıyor.

Hükümet, halka "mümkün olduğunca riskli bölgelere seyahat etmemeleri" çağrısında bulunuyor.

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