Almanya’da yüksek etkili antikor keşfi

Çin’den dünyaya yayıldığı iddia edilen yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) salgınının ölümcül etkisi sürüyor. Dünya genelinde 32.2 milyon kişiye bulaşan, 982 binden fazla kişiyi hayattan koparan virüse karşı ne bir aşı ne de etkili bir ilaç tedavisi bulunabilmiş değil. Aşı çalışmaları sürerken Almanya’da Berlin’deki Charite Hastanesi ve Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi, “yüksek derecede etkili” bir antikor bulduklarını açıkladı. Açıklamada, antikor temelinde pasif aşı çalışmaları yürütüldüğü ve geliştirilmesiyle birlikte hızlı bir koruma sağlayacağı bildirildi. Aşı, hem koronavirüslü hastalarda hem de koruyucu olarak sağlıklı kişilere uygulanabilecek. Araştırma kapsamında koronavirüs hastalığını geçirip iyileşmiş kişilerin kanından 600’e yakın farklı antikor alınarak ayrıştırıldığı, yüksek etki gösteren antikorların suni olarak çoğaltıldığı kaydedildi. Bu antikorların virüse tutunarak hücrelere sızmasını ve çoğalmasını önlediği belirtildi.

Fareler hastalanmadı

Deutsche Welle haberine göre, kobay fareleri üzerinde yapılan deneylerde antikorların yüksek etki gösterdiği kaydedildi. Araştırma projesinin koordinatörü Jakob Kreye, “Antikorlar koronavirüs bulaşının ardından verildiğinde farelerde semptomların hafif seyrettiğini gözlemledik. Koruyucu olarak kullandığımızda fareler hiç hastalığa yakalanmadı” dedi. Charite Hastanesi de klinik deneyler için belirlenen antikorlardan üçünün büyük umut verdiğini belirtti. Aşı çalışmalarının Miltenyi Biotec şirketiyle yürütüldüğü, aşının hastaların tedavisinin yanı sıra hastalarla teması bulunmuş sağlıklı kişiler üzerinde de kullanılabileceği kaydedildi. Açıklamada pasif aşıda aktif aşıdan farklı olarak hazır antikorların enjekte edildiği, bu antikorların bir süre sonra etkisini yitirdiği belirtildi. Aktif aşıya göre pasif aşının etki süresinin daha kısıtlı olduğunu belirten bilim insanları, diğer yandan pasif aşının derhal etki gösterdiğine, aktif aşıda etki görmek için beklenmesi gerektiğine işaret etti.

İsrail el frenini çekiyor

İsrail, geçen hafta cuma günü yürürlüğe giren koronavirüs kısıtlamalarını daha da sıkılaştırıyor. Bakanlar Kurulu, sokağa çıkma kısıtlamalarını da içeren ve ilk etapta iki hafta yürürlükte kalması öngörülen yeni önlemleri onayladı. Sağlık Bakan Yardımcısı Yoav Kisch, Bakanlar Kurulu’nda “el frenini çekecek bir karara vardıklarını” açıkladı. İsrail’de sokağa çıkma kısıtlamaları 18 Eylül’de ikinci kez yürürlüğe sokulmuş, ancak geçen hafta boyunca günlük vaka sayılarının 7000 seyretmesinin önüne geçilememişti. Ek önlemlere göre bugün 14.00’ten itibaren “hayati” olmayan tüm işletmeler ve fabrikalar kapatılacak. Sinagogların en fazla 10 kişinin içeride olması şartıyla açık kalabilecek, toplu ulaşım büyük ölçüde durdurulacak. Halk evlerinden 1 kilometreden fazla uzaklaşamayacak.

Gösterilere sınırlama

Alınan karar doğrultusunda, 3 ayı aşkın süredir devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösterilere de katılımcı sınırlaması getirildi. Bu doğrultuda Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı yakınında düzenlenen gösteriye en fazla 2000 kişinin katılmasına izin verilecek. Karantina önlemleri, 11 Ekim’e kadar devam edecek.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1335’e ulaştı, 6808 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 206 bin 332’ye yükseldi.

‘KORONA’ TÖRENİ

Afrika kıtasında hızla yayılan koronavirüs salgınına rağmen Kenya’nın Kajiado kasabası yakınlarındaki Maparasha Tepeleri’nin eteğinde geleneksel et yeme töreni “Olng’esherr” düzenlendi. Bölgenin dört bir yanından 10 binden fazla Masai kabilesi üyesinin sosyal mesafe kuralına uymayarak katıldığı Olng’esherr töreni, sadece 15 yılda bir gerçekleşiyor ve genç bir savaşçı olmanın sonunu, yaşlı olmanın başlangıcını temsil ediyor. Öte yandan, sağlık sisteminin güçsüzlüğü ve maddi yetersizlikler nedeniyle koronavirüsün hızla yayıldığı Kenya’da toplam vaka sayısı 37 bin 348’e ulaştı. Kenya’da ayrıca yeni tip koronavirüs ödeneklerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada sağlık malzemeleri temin eden 25 şirkete ait dosyanın kayıp olduğu ortaya çıktı.

İtalya artık iyi örnek

Salgının ilk tespit edildiği Avrupa ülkesi olan İtalya, ilk aylardaki ağır vaka ve ölüm bilançosu, yoğun bakım servislerinde yaşanan aşırı yüklenme nedeniyle Batı’da koronavirüs salgınının sembolü haline gelmişti. Birçok Avrupa ülkesinde ikinci dalga paniği yaşanırken İtalya’da ise son veriler salgında gidişatın yeni önlemler uygulamaya koyan diğer ülkelere göre daha iyi durumda. Salgının ilk aylarında “kötü örnek” olarak anılan İtalya, şu anki tabloyla “iyi örnek” haline gelmiş durumda. Başbakan Giuseppe Conte de La Stampa gazetesinde yayımlanan söyleşisinde “Bu şekilde takdir edilmek, özellikle de İtalyanların örnek teşkil eden davranış şeklinin görülmesi bana gurur veriyor” dedi. Conte, “Virüsün yayılması yeniden yükselişe geçse bile baş etmeye hazırız. Mevcut durumda genel bir karantinaya ihtimal vermiyorum. Gerekirse daha küçük hedefli kısıtlamalar olabilir” dedi.

İtalya’da son bir günde 103 bin 696 koronavirüs testi yapıldı ve 1640 yeni vaka tespit edildi. Ülkede salgının başından beri belirlenen vaka sayısı 302 bin 537’ye çıktı. Son bir günde 20 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 35 bin 758 oldu. İtalya’da halen kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu devam ediyor. Seyahat kısıtlamaları özellikle Avrupa ülkeleri özelinde büyük oranda kaldırılsa da “yüksek riskli” ülkelerden gelenlere havalimanlarında 30 dakikada sonuç veren hızlı Kovid-19 testi yapılıyor.

İspanya başı çekiyor

Avrupa Birliği’ne bağlı Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin verilerine göre son 2 haftada 100 bin kişiye düşen vaka sayısı İtalya’da 34.4 oldu. Bu oran İspanya’da 100 binde 314.,8, Fransa’da 197,8, Belçika’da 132.3, İngiltere’de 76,5 seviyesinde. İtalya’da yapılan koronavirüs testlerinin yaklaşık yüzde 2’sinde pozitif vaka tespit edilirken İspanya’da bu oranın yüzde 13 olduğu belirtiliyor.

‘ABD’de daha bulaşıcı’

ABD’nin Houston kentindeki bilim insanları, salgının patlak verdiği dönemden bu yana elde ettikleri 5000 virüs genomu inceledi. Araştırmacılar, kentteki ikinci dalgada görülen virüs suşlarının neredeyse tamamının mutasyon geçirdiği sonucuna vardı. Sonuçlara göre, kentte son dönemde yayılan virüsün hücrelere bağlanarak insanları enfekte etmek için kullandığı “iğne”lerinin sayısı arttı. Houston’da virüsün bu türünün hakim hale geldiğini ve bu sayede bulaşıcılığının arttığı belirtildi. Bilim insanları, 7 milyon nüfuslu kentte yapılan araştırmada “virüsün bu mutasyon nedeniyle daha öldürücü hale geldiğine” dair yeterli kanıt bulunmadığını açıkladı.

DÜNYADA İLK...

Kovid-19 enjekte edecekler

İngiltere, koronavirüse karşı denenen aşılar için gönüllülere gerçek virüs enfekte edecek ilk ülke olabilir. Financial Times gazetesi, bu çalışmaların ilk olarak başkent Londra’da yapılabileceğini yazdı. İngiltere hükümeti, “kontrollü insan enfeksiyonu” yoluyla aşı geliştirme konusunun tartışıldığını açıkladı. BBC’ye göre bu konuda henüz herhangi bir anlaşma imzalanmadı. Bir hükümet sözcüsü, “İnsan enfeksiyonu çalışmalarıyla Kovid-19 aşısının potansiyel gelişimi üzerinde nasıl bir iş birliği yapabileceğimizi anlamak için ortaklarla birlikte çalışıyoruz” dedi.

Gençler istekli

Sözcü, tartışmaların pandemiyi daha erken bitirebilmek, virüsü tedavi etmek, sınırlama ve önleme yollarını araştırma çalışmalarının bir parçası olduğunu dile getirdi. Koronavirüse karşı geliştirilecek bir aşının denemeleri için şaşırtıcı bir şekilde gönüllü olmaya hazır pek çok genç, sağlıklı insan var. Gönüllülerin sağlık durumunun Londra’daki hVivo isimli bir klinik araştırma merkezinde 24 saat boyunca izleneceğini yazan İngiliz basını, ocak ayında bu çalışmalara başlanabileceğini aktardı. 1Day Sooner isimli oluşumun liderlerinden 18 yaşındaki Alastair Fraser-Urquhart, gelecek yıl London College’de kanser biyolojisi okumadan önce bu sürece dahil olmak istediğini söyledi. Financial Times’ın haberinde yaklaşık 2000 gönüllünün bu sürece dahil olmak istediği belirtilirken 1Day Sooner isimli oluşumun buna ön ayak olduğu vurgulandı.

Hintli bakan virüs kurbanı

Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısında ABD’den sonra ikinci sırada gelen Hindistan’da Demiryolu Bakanı Suresh Angadi virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Angadi’nin ailesine baş sağlığı dileyen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 7 eyaletin başbakanlarıyla görüştü ve Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 1-2 günlük sokağa çıkma yasaklarının ne kadar etkili olacağını değerlendirmelerini istedi. Hindistan Başbakanı Modi, “Ülkenin sadece virüsle mücadeleye değil aynı zamanda ekonomik cephede cesurca ilerlemeye ihtiyacı var” dedi. Hindistan’da şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı 5.4 milyonu aşmış durumda. Ülkedeki can kaybı da 91 bin 204’ü geçti.