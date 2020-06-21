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21.06.2020 - 14:57 | | AA

Almanya’da yüzlerce kişi polise saldırdı ve mağazaların camlarını kırdı

Son dakika haberi... Almanya’nın Stuttgart kentinde yüzlerce kişinin polise saldırdığı ve mağazaların camlarını kırdığı bildirildi.

Almanya’da yüzlerce kişi polise saldırdı ve mağazaların camlarını kırdı

Stuttgart polisinden yapılan açıklamada, kent merkezinde polisin uyuşturucu kontrolü yapmasının ardından çok sayıda kişinin gece yarısı toplanarak Schloss Meydanı’na doğru yürüdüğü ifade edildi.

Kalabalığın yan caddelere gruplar halinde dağıldığı belirtilen açıklamada, grupların polis memurlarına ve polis araçlarına taş ve sopalarla saldırdığı kaydedildi.

Açıklamada, olaylar sırasında kaldırım taşlarının sökülerek polise atıldığı aktarıldı.

Çok sayıda mağazanın camlarının kırıldığı belirtilen açıklamada, yağmalamaların da yaşandığı ifade edildi.

Olaylarda çok sayıda polisin yaralandığı, 20’nin üstünde kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, çevre bölgelerden Stuttgart’a 200'den fazla polisin sevk edildiği, sabah saatlerinde durumun sakinleştiği kaydedildi.

Yerel basının haberlerine göre, yaklaşık 500 kişinin katıldığı olaylar sırasında bir polis sözcüsü "Durum tamamen kontrolden çıktı" ifadesini kullandı.

Stuttgart Belediye Başkanı Fritz Kuhn da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, polise yapılan saldırı ve kentteki tahribat nedeniyle şoke olduğunu belirterek "Bu Stuttgart için üzücü bir gün." değerlendirmesinde bulundu.

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