MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Almanya’daki Kent Sarayı’nda yangın: 1 yaralı
ABONE OL
08.04.2020 - 13:46 |

Almanya’daki Kent Sarayı’nda yangın: 1 yaralı

Almanya’nın başkent Berlin’deki gözde mekanlar arasında yer alan Kent Sarayı’nda başlatılan tadilat çalışmaları sırasında patlama meydana geldi.

Almanya’daki Kent Sarayı’nda yangın: 1 yaralı

Kent Sarayı’nda tadilat çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. Alman medyası patlamaya ilişkin olarak tadilat sırasında patlamanın meydana geldiğini ve sonrasında da aniden dumanların yükseldiğini duyurdu. Çıkan yangında 1 kişinin yaralandığı ve itfaiyenin yangına müdahale ettiği bildirildi.

İtalya'da köprü çöktü: 1 yaralıDünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ağır kayıplar veren İtalya'da Ligurya ile Toskana bölgelerini birbirine bağlayan köprü çöktü. Meydana gelen olayın ardından bir kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Corona virüsü atlattım' dedi belediyeden yardım istedi

'Corona virüsü atlattım' dedi belediyeden yardım istedi

Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

Kadınlar, belediyenin desteğiyle maske üretiyor

Kadınlar, belediyenin desteğiyle maske üretiyor

Sıradaki Haber