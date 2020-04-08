08.04.2020 - 13:46 |
Almanya’daki Kent Sarayı’nda yangın: 1 yaralı
Almanya’nın başkent Berlin’deki gözde mekanlar arasında yer alan Kent Sarayı’nda başlatılan tadilat çalışmaları sırasında patlama meydana geldi.
Kent Sarayı’nda tadilat çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. Alman medyası patlamaya ilişkin olarak tadilat sırasında patlamanın meydana geldiğini ve sonrasında da aniden dumanların yükseldiğini duyurdu. Çıkan yangında 1 kişinin yaralandığı ve itfaiyenin yangına müdahale ettiği bildirildi.