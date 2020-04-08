Almanya’daki Kent Sarayı’nda yangın: 1 yaralı

Kent Sarayı’nda tadilat çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. Alman medyası patlamaya ilişkin olarak tadilat sırasında patlamanın meydana geldiğini ve sonrasında da aniden dumanların yükseldiğini duyurdu. Çıkan yangında 1 kişinin yaralandığı ve itfaiyenin yangına müdahale ettiği bildirildi.