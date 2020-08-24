Almanya’daki üç konserde koronavirüsün toplu etkinliklerdeki yayılma riski araştırıldı

Uzmanların bulmayı umut ettiği gönüllü sayısı bunun üç misli olsa da Leipzig'de Halle Üniversitesi tarafından yürütülen deneyi yürütenler, her şeyin istedikleri gibi gittiğini söylediler.

Bu arada Almanya'da koronavirüs vaka sayıları Nisan ayı sonundan bu yana en yüksek düzeyde. Son 24 saat içinde 2 binden fazla vaka kaydedildi. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre ülkede toplam vaka sayısı 232 bini aştı.

Restart-19 adı verilen araştırma ise uzmanların ifadesiyle "bu tür etkinliklerin salgına rağmen yapılabilmesinin koşullarının araştırılması" amacıyla yürütüldü.

Cumartesi günkü üç konserin her biri, farklı koşullarda yapıldı. Üç konserde de popüler şarkıcı Tim Bendzko sahnedeydi.

İlk konser, pandemi öncesinin koşullarında, yani herhangi bir önlem alınmaksızın yapıldı.

İkinci konserde, bazı hijyen önlemleri ve sosyal mesafe önlemleri uygulandı.

Üçüncü konser ise en sıkı önlemlerin alındığı etkinlikti. Hem katılımcıların sayısı yarıya indirildi, hem de her bir katılımcı arasında 1,5 metre sosyal mesafe vardı.

Konserlere katılmaya gönüllü herkese önceden Covid-19 testi yapıldı. Bu kişilere maskeleri verildi ve aralarındaki mesafe izleme cihazlarıyla izlendi.

Ayrıca dezenfektanlara karıştırılan floresan sayesinde izleyicilerin en çok nerelere dokunduğu da tespit edildi.

'Kaliteli veriler topladık'

Araştırma ekibinin başındaki Dr Stefan Moritz, "Veri toplama işi çok iyi gidiyor, kaliteli veriler topladık. Moraller üst düzeyde. Maske takma ve dezenfektan kullanma konusunda gösterilen disiplinden çok memnun kaldık" diye konuştu.

Deney sayesinde salgın öncesi günlerdeki gibi, hem de günde üç kez sahneye çıkma fırsatı bulan şarkıcı Tim Bendzko ise etkinliğin beklentilerinin ötesine geçtiğini söyledi.

Bendzko, "Gerçekten çok zevk aldık. Önce maskeler yüzünden çok steril bir ortam olacağını düşünmüştüm ama şaşırtacak kadar iyiydi" dedi ve ekledi:

"Umarım buradan alınan sonuçlar yakında seyircili gerçek konserler yapabilmemize yardımcı olur."

Araştırmanın sonuçlarının sonbaharda açıklanması bekleniyor.

Kapalı alanlarda spor ve müzik etkinliklerinin yeniden başlayabilmesi için gerçekçi bir risk tespiti yapmak amacıyla yürütülen projeye Almanya'nın Saksonya ve Aşağı Saksonya eyaletleri 990 bin Euro fon sağladı.

Aşağı Saksonya Eyaleti Ekonomi ve Bilim Bakanı Profesör Armin Willingmann, "Korona salgını etkinlik sektörünü felce uğrattı" dedi.

Armin Willingmann, "Enfeksiyon riski var oldukça, büyük konserler, ticaret fuarları ve spor etkinlikleri yapılamaz. İşte bu yüzden riskleri en aza indirecek teknik ve organizasyonel koşulları bulmak çok büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: BBC Türkçe