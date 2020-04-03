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03.04.2020 - 13:56 | | AA

Almanya'dan kritik açıklama! Merkel'in karantina süresi...

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni tip corona virüsü (Covid-19) karşı önlem amacıyla girdiği karantina sürecinin sona erdiği bildirildi.

Almanya'dan kritik açıklama! Merkel'in karantina süresi...

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada, Başbakan Merkel'in karantina sürecinin sona erdiğini ve mesaisine başladığını ifade etti.

Seibert ayrıca Merkel'e yapılan 3 corona virüsü testinin de negatif çıktığını hatırlattı.

Başbakan Merkel'e 19 Mart'ta koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Merkel, 22 Mart akşamı kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

Yaşı adam jandarmayla saklambaç oynadıAntalya’da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerini hiçe sayan 10 genç, modifiye bir otomobile tıka basa bindi. Hareket halindeki aynı aracın kaputundaki 2 gençte kazaya davetiye çıkardı.
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