03.04.2020 - 13:56 | | AA
Almanya'dan kritik açıklama! Merkel'in karantina süresi...
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni tip corona virüsü (Covid-19) karşı önlem amacıyla girdiği karantina sürecinin sona erdiği bildirildi.
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada, Başbakan Merkel'in karantina sürecinin sona erdiğini ve mesaisine başladığını ifade etti.
Seibert ayrıca Merkel'e yapılan 3 corona virüsü testinin de negatif çıktığını hatırlattı.
Başbakan Merkel'e 19 Mart'ta koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Merkel, 22 Mart akşamı kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.