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29.12.2020 - 07:00 |

Almanya’dan Suriye’ye sınır dışı başlıyor!

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yılbaşından itibaren Suriye’ye sınır dışı işlemlerine başlanacağını açıkladı. Alman “Bild am Sonntag”a konuşan Seehofer, “Federal Göç ve Mülteciler Dairesi Başkanı’yla 1 Ocak 2021 itibarıyla tekil dosyaların ayrıntılı biçimde incelenerek sınır dışıların önünü açmayı kararlaştırdıklarını” söyledi.

Almanya’dan Suriye’ye sınır dışı başlıyor!

 

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Seehofer, sınır dışıların mümkün göründüğü dosyalar bulunduğunu belirterek, sürecin uzun ve zorlu bir yol olduğunun bilincinde olduğunu ifade etti. Seehofer, buna rağmen sınır dışıların gerekli olduğunu savunarak, “Bunu yapmazsak Almanya’da sınır dışı edilme ihtimali göz önüne alınmadan mağaza hırsızlığından adam öldürmeye kadar her şeyin yapılabileceği anlamına gelir” ifadelerini kullandı. “Böyle bir müsamahanın hukuk devletimizde yeri yok” diyen bakan, “Ağır suç işleyenler ya da anayasamızı ayaklar altına alanlar ülkemizi terk etmeli” diye konuştu.

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