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05.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Altın orana sahipler

Antik Yunan’daki altın orana göre, dünyanın en yakışıklı erkeği İngiliz oyuncu Robert Pattinson.

Altın orana sahipler

Araştırmada kaş, burun, dudak, çene ve alın açıklığına dikkat edildi. Pattinson’ın yüzü, antik Yunan mükemmeliğine en uygun bulundu. Öte yandan İngiltere’de estetik klinikleri, Avustralyalı oyuncu Margot Robbie’yi dünyanın en güzel kadını seçti.

Kadınların estetik ameliyatla en çok Margot Robbie’ye benzemek istediği belirtildi. Bu listede ikinci Angelina Jolie, üçüncü Prens Harry’nin eşi Meghan oldu.

Çamlıca Kulesi’nde inşaat çalışmalarında sona gelindiÇamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. 365 metre yüksekliğindeki kulenin alt kısmının da tamamlandığı görüldü. Kuledeki çalışmalarda gelinen son durum ise havadan görüntülendi.
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