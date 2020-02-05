Altın orana sahipler

Araştırmada kaş, burun, dudak, çene ve alın açıklığına dikkat edildi. Pattinson’ın yüzü, antik Yunan mükemmeliğine en uygun bulundu. Öte yandan İngiltere’de estetik klinikleri, Avustralyalı oyuncu Margot Robbie’yi dünyanın en güzel kadını seçti.

Kadınların estetik ameliyatla en çok Margot Robbie’ye benzemek istediği belirtildi. Bu listede ikinci Angelina Jolie, üçüncü Prens Harry’nin eşi Meghan oldu.



