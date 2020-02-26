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26.02.2020 - 12:53 | | AA

Ambulans uçak sert iniş yaptı

Kazakistan'da beş kişi taşıyan AN-2 tipi uçağı, havalimanına 1,5 kilometre kala iniş sırasında karla kaplı alana saplandı. Motoru yanan uçağın pilotunun yaralı olduğu bildiriliyor.

Ambulans uçak sert iniş yaptı

Kazakistan'da içinde 5 kişinin bulunduğu AN-2 tipi ambulans uçağın motorundaki sorun nedeniyle sert iniş yapması sonucu pilot yaralandı.

Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, uçağın havalimanına 1,5 kilometre uzaklıktaki Doğu Kazakistan eyaleti Öskemen kenti civarında acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Ambulans uçak sert iniş yaptı


Uçağın inişi sırasında motorunun yandığı kaydedilen açıklamada, "Uçakta 5 kişi bulunuyordu. Kaza can kaybı olmadan atlatıldı. Pilotlardan birine sağlık hizmeti sağlandı." ifadesi kullanıldı.
Ambulans uçak sert iniş yaptı


Açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Sivil Havacılık Komitesi de uçağın özel bir şirkete ait olduğunu ve sağlık hizmetinde kullanıldığını açıkladı.

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