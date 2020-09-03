Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hakkında Bilgiler; ABD Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

ABD bayrağı, kırmızı, mavi ve beyaz renklerden oluşur. 13 şeritten meydana gelen bayrağın, şeritlerinin yedisi kırmızı, altısı beyazdır. Bayrağın sol kısmında ise küçük yıldızlar bulunur. 13 tane beyaz ve mavi şeritler, tarihi kolonilerin simgesidir. Sol kısımda yer alan beyaz yıldızlar ise 50 eyaleti temsil eder. Kırmızı cesaret ve kahramanlık, beyaz temizliği, mavi renk azim ve mücadeleyi temsil eder.



ABD Nerededir?



ABD, Amerika Kıtasında yer alır. Kıtanın Kuzey Amerika bölümünde bulunur. Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu arasında kalan ABD'nin güneyinde Meksika, kuzey tarafında ise Kanada bulunur. ABD ülkesi insanlarına Amerikalı ismi verilmiştir.



ABD Nüfusu Ne Kadar?



ABD ülkesinin nüfusu, worldometers.info adresinin tahmini verilerine göre 331.002.651 kişiden oluşur. Nüfus bakımından, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük 3. ülkesidir. ABD nüfusunun önemli kısmını, Amerika vatandaşı olmayan kişiler oluşturur.



ABD'nin Başkenti Neresidir?



ABD, federal hükumet şeklinde yönetilir. Bu yönetim, Amerika Birleşik Devletlerini meydana getiren 50 eyaletin milli yönetim biçimini oluşturur. Federal yönetimi 3 ayrı bölümden oluşur. Yasama, yürütme ve yargı şeklinde belirtilir.



ABD ülkesinin resmi başkenti Washington'dur. DC'de bulunan Washington hiçbir eyaletle birleşik değildir ve tamamen ayrıdır. Bu sebeple, Amerika Birleşik Devleti federal hükumeti için Washington tabiri kullanılabilir.



ABD Para Birimi Nedir?



ABD'de resmi olarak kullanılan para biriminin ismi Amerikan Dolarıdır. Dolar sadece ABD ülkesinde değil, dünyanın birçok yerinde kullanılır. ABD dışındaki bazı ülkelerde dolar ana para birimi şeklinde kullanılabiliyor.



ABD'nin Resmi Dili Nedir?



Amerika Birleşik Devletlerinde federal düzeyde herhangi bir ana dil bulunmamaktadır. ABD ülkesinin sınırlarında en fazla kullanılan dil İngilizce olduğundan, ana dil olarak görülür. Ülkede İngilizceden sonra kullanılan en yaygın diğer dil İspanyolcadır. İngilizce, tıp, bilim, şehir hayatında tercih edilen ana dil gibidir. İspanyolca ise daha çok Meksika ve Küba'dan gelen göçmenler tarafından konuşulur.



ABD ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



ABD ile Türkiye arasındaki toplam saat farkı 7 saattir. ABD Türkiye'den 7 saat geridedir. Türkiye'de saat öğlen 12:00 olduğunda ABD ülkesinde ise 05:00 olacaktır.



ABD İklimi



ABD ülkesinin önemli kısmına hakim olan iklim tipi, kara iklimdir. Bu nedenle, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları fazladır. Kış ayları çok fazla soğuk geçerken, yaz ayları aşırı soğuk şekilde geçebilir. Yaz aylarında genellikle iç kısımlar, kıyı bölgelerine oranla çok daha sıcak olur.



ABD Ne Zaman Gidilir?



ABD ülkesine turizm amaçlı seyahat için gidilecek zaman iyi belirlenmelidir. Özellikle yaz aylarında ABD ülkesi çok kalabalıklaşır. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gitmemek daha iyi olabilir. Kışın ise soğuk geçtiğinden yaz mevsimine nispeten daha sakindir.



Kalın elbiselerle dolaşılırsa, ABD'ye kış aylarında gitmek daha mantıklı olabilir. Ülkeye Eylül veya Ekim aylarında gitmeniz, seyahatinizi daha iyi gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir.



ABD Hakkında Genel Bilgiler



ABD, dünyanın en büyük ekonomisi unvanına sahiptir. Son dönemlerde bu alanda Çin'le rekabet içerisine girmiştir. Yemek kültürü hazır yemek üzerine kurulu olan ülkede, diğer yemek kültürleri farklı coğrafya insanları sayesinde bir kısım gelişmiştir. Ancak ülkede daha çok 'Fast Food' kültürü yaygındır ve buradan tüm dünyaya yayılmıştır.