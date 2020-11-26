ABD’de 3 Kasım seçimlerinden sonra geçiş sürecinin resmen başlamasının ardından Joe Biden kabinesinde kritik görevlere aday gösterdiği isimleri açıkladı. Joe Biden ve ekibi, “Amerika geri döndü” mesajını verdi. Biden, “Amerika’nın geri döndüğünü, dünyadan çekilmeye değil dünyaya liderlik etmeye hazır olduğunu yansıtan bir ekip” ifadelerini kullandı.

‘Amerika geri döndü’ Biden, ABD’nin Pasifik ve Atlantik’te küresel liderlik rolü üstleneceğini, gereksiz çatışmalarda rol almayacağını ve Asya-Pasifik bölgesinde ittifakları güçlendireceğini belirtti.

Joe Biden’a basın toplantısında önemli bakanlık ve görevlere aday gösterdiği isimler de eşlik etti. Biden’ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Antony Blinken, uluslararası iş birliği mesajı vererek, “Dünyanın tüm sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle birlikte çalışmamız gerek, onların iş birliğine ve aynı zamanda güvenine ihtiyacımız var” dedi. Biden’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine getireceği Linda Thomas Greenfield ise “ABD geri döndü, çok taraflılık ve diplomasi geri döndü” ifadelerini kullandı. İklim temsilciliği görevine getirilen John Kerry ise “Hiçbir ülke iklim sorununu tek başına çözemez. Hepimizin başarılı olması için bütün ülkeler bir araya gelmeli. Yoksa hepimiz başarısız olacağız. Başarısızlık bir seçenek değil” dedi.

Trump değiştirdi

Öte yandan Biden, 20 Ocak’ta görevi devralması öncesi geçiş sürecinde atılacak adımlar konusunda Beyaz Saray’ın “samimi” şekilde işbirliği yaptığını söyledi. NBC televizyonuna konuşan Biden, “Şimdiye kadar gönülsüzlük olmadı, olmasını da beklemiyorum” dedi. Barack Obama döneminde ABD Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Biden, kendi döneminin “üçüncü Obama dönemi” olmayacağını, zira “Obama-Biden yönetimindekinden tamamen farklı bir dünya ile karşı karşıya olduğumuzu” söyledi. Biden, “Bu üçüncü Obama dönemi olmayacak. Obama-Biden yönetimindekinden tamamen farklı bir dünya ile karşı karşıyayız. Başkan Trump manzarayı değiştirdi” ifadelerini kullandı.

Brifingler başladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden’ın ekibinin günlük istihbarat brifingi alması için onay verdiği bildirildi. Reuters haber ajansı Biden’ın, dünyanın dört bir yanından gelen ulusal güvenlik tehditleriyle ilgili istihbarat raporlarını almasına yeşil ışık yakıldığı haberini yönetimden bir yetkiliye dayandırdı. Amerikan basınına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden’a ilk brifingin dün verildiğini aktardı. Ülke kamuoyunda Donald Trump’ın bu adımı, “Trump seçim sonuçlarını kabullenmeye bir adım daha yaklaştı” şeklinde yorumlandı.

Çin tebrik etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimini kazanan Joe Biden’ı tebrik etti. Şi, Biden’a gönderdiği yazılı mesajda, Çin ve ABD arasında sağlıklı ve istikrarlı ilişkilerin kurulması temennisinde bulundu. İyi ilişkilerin hem iki ülke halklarının temel çıkarı hem de uluslararası toplumun temel beklentisi olduğunu vurgulayan Şi Cinping, “Umarım her iki taraf da cepheleşme ve çatışmadan kaçınarak, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ruhuna uygun iş birliğine odaklanabilir, farklılıklarını yönetebilir ve böylece Çin ile ABD arasında sağlıklı ve istikrarlı bağlar kurabilir” ifadesini kullandı.