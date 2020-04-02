02.04.2020 - 10:34 | | AA
Amerikan F35 savaş uçakları Filipin Denizi'nde eğitim uçuşu yaptı
ABD Silahlı Kuvvetleri'ne ait F35 savaş uçaklarının Pasifik Okyanusu'nun batısındaki Filipin Denizi'nde bomba yüklü şekilde eğitim uçuşu yaptığı bildirildi.
ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, lazer güdümlü "GBU-49" bombalarıyla donatılan uçakların Deniz Piyade Kuvvetlerine bağlı "USS America" çıkarma gemisinden kalktığı belirtildi.
Açıklamada uçakların sayısına dair bilgi verilmedi.
Eğitim uçuşunun ABD ile Çin arasında, Filipin Denizi'nin batısındaki Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer serbestliği konusunda anlaşmazlıkların yaşandığı bir dönemde yapılması dikkati çekti.
Pekin yönetimi, bölgedeki deniz yolları üzerinde egemenlik iddia ederken seyrüsefer serbestisine kısıtlama getirilmesini savunuyor.
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