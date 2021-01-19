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19.01.2021 - 07:00 |

Ankara ile Atina arasında teknik görüşmeler başladı

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında Doğu Akdeniz konusunda, “ayrıştırma usullerinin” ele alındığı Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahındaki teknik toplantılar, yeniden başladı.

Ankara ile Atina arasında teknik görüşmeler başladı
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

 

Türkiye saatiyle dün 15.00’te başlayan toplantıyla ilgili MSB’den yapılan açıklamada “Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ‘ayrıştırma usullerinin’ ele alındığı teknik toplantı sona erdi” bilgisi verildi. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında “Ayrıştırma Usullerinin” ele alındığı teknik toplantıların yapılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti. NATO Karargahı’nda yapılan toplantılar sonucunda 2 Ekim’de “genel ilkelerde” ortak anlayışa varıldığı açıklanmıştı. Mekanizma Doğu Akdeniz’de istenmeyen olaylar ve kaza riskini azaltmayı amaçlıyor. Bu çerçevede Türkiye ile Yunanistan arasında denizde ve havadaki ayrıştırmayı kolaylaştıracak bir acil irtibat hattı oluşturulacak.

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