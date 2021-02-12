Anna Sorokin serbest! Ünlü dolandırıcı hapisten çıktı

BBC'nin haberine göre, Anna Delvey kimliğiyle bankaları, lüks otelleri ve restoranları 200 bin dolardan fazla miktarda dolandırmak suçlamalarıyla 2017'den beri tutuklu olan Sorokin, bugün New York Eyalet Hapishanesinden salıverildi.

Sorokin'in tahliyesi, Ekim 2020'de şartlı tahliye duruşmasında, yaptıklarından pişman olduğunu söylemesinin ardından geldi.

New York Post’un elde ettiği mahkeme kayıtlarına göre, Sorokin'in bu duruşmada, "Sadece gerçekten utandığımı ve yaptığım şey için gerçekten üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Yanlış bir şey yapmadığımı düşünerek eylemlerim nedeniyle pek çok insanın acı çektiğini içtenlikle anlıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Sorokin toplamda 8 ayrı suçla itham edilmiş, 2'sinden beraat etmişti. Tahliyesinin ardından Sorokin'in Almanya'ya sınır dışı edilebileceği ifade ediliyor.

NETFLIX, SOROKIN'E HAYATINI DİZİYE ÇEKMEK İÇİN 320 BİN DOLAR ÖDEDİ

Sorokin'in hikayesi, yazar Jessica Pressler'ın 2018'de New York Magazine'de yayınlanan yazısından sonra uluslararası ilgi görmüştü.

Insider'ın bildirdiğine göre Netflix Sorokin'e 320 bin dolar ödeyerek hayatını Grey's Anatomy ve Scandal adlı dizilerin yapımcısı Shonda Rhimes tarafından bir Netflix dizisine dönüştürülmesini teklif etti.

Sorokin'in, Netflix'ten aldığı paranın büyük kısmını, dolandırdığı bankalara ve diğer kurumlara ödemek zorunda kaldığı bildirildi.