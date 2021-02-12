MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Anna Sorokin serbest! Ünlü dolandırıcı hapisten çıktı
ABONE OL
12.02.2021 - 14:45 | | AA

Anna Sorokin serbest! Ünlü dolandırıcı hapisten çıktı

ABD'de kendisini, lüks bir hayat yaşamak için varlıklı bir Alman ailenin 60 milyon dolar değerindeki servetinin tek varisiymiş gibi New York sosyetesine tanıtan Rus asıllı Alman vatandaşı Anna Sorokin, 2017'den bu yana tutuklu olduğu cezaevinden tahliye edildi.

Anna Sorokin serbest! Ünlü dolandırıcı hapisten çıktı

BBC'nin haberine göre, Anna Delvey kimliğiyle bankaları, lüks otelleri ve restoranları 200 bin dolardan fazla miktarda dolandırmak suçlamalarıyla 2017'den beri tutuklu olan Sorokin, bugün New York Eyalet Hapishanesinden salıverildi.

Sorokin'in tahliyesi, Ekim 2020'de şartlı tahliye duruşmasında, yaptıklarından pişman olduğunu söylemesinin ardından geldi.

New York Post’un elde ettiği mahkeme kayıtlarına göre, Sorokin'in bu duruşmada, "Sadece gerçekten utandığımı ve yaptığım şey için gerçekten üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Yanlış bir şey yapmadığımı düşünerek eylemlerim nedeniyle pek çok insanın acı çektiğini içtenlikle anlıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Sorokin toplamda 8 ayrı suçla itham edilmiş, 2'sinden beraat etmişti. Tahliyesinin ardından Sorokin'in Almanya'ya sınır dışı edilebileceği ifade ediliyor.

NETFLIX, SOROKIN'E HAYATINI DİZİYE ÇEKMEK İÇİN 320 BİN DOLAR ÖDEDİ

Sorokin'in hikayesi, yazar Jessica Pressler'ın 2018'de New York Magazine'de yayınlanan yazısından sonra uluslararası ilgi görmüştü.

Insider'ın bildirdiğine göre Netflix Sorokin'e 320 bin dolar ödeyerek hayatını Grey's Anatomy ve Scandal adlı dizilerin yapımcısı Shonda Rhimes tarafından bir Netflix dizisine dönüştürülmesini teklif etti.

Sorokin'in, Netflix'ten aldığı paranın büyük kısmını, dolandırdığı bankalara ve diğer kurumlara ödemek zorunda kaldığı bildirildi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi ve ekledi: 3 yıl sürecek2020 yılı depremler yılı olarak dikkat çekti. 2021'de Konya, Sivas ve Kastamonu'da depremler yaşandı. Bu bölgeler riski aslında uzmanlar tarafından çok riskli görünmüyor. Türkiye'nin deprem riski en düşük yerleri olan Sivas, Konya ve Kastamonu'daki depremler ne anlama geliyor? Gelen son dakika haberine göre; CNN TÜRK Muhabiri Mücahit Topçu, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a sordu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Genç kadın trafikte dehşeti yaşadı! Yer: İstanbul

Son dakika! Genç kadın trafikte dehşeti yaşadı! Yer: İstanbul

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

“Cinci hoca” örgüt davasından da tahliye edildi

“Cinci hoca” örgüt davasından da tahliye edildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet