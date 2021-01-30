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30.01.2021 - 15:15 |

Annesinin cesedini 10 yıldır dondurucuda saklayan kadın yakalandı

Japon basını başkent Tokyo'da belediyeye bağlı toplu konutlardaki evin zorla boşaltılmasından sonra temizlikçinin cesedi şans eseri bulduğunu bildiriyor.

Annesinin cesedini 10 yıldır dondurucuda saklayan kadın yakalandı

Japonya'da evden çıkarılmamak için ölen annesinin cesedini dondurucuda saklayan kadın tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre cuma günü tutuklanan Yumi Yoshino'nun, annesinin cesedini 10 yıl boyunca evdeki dondurucuda sakladığı tespit edildi.

Açıklamada öldüğünde 60 yaşında olduğu düşünülen annenin, Tokyo'da belediyeye bağlı toplu konutlardaki evi için kira sözleşmesi imzaladığı belirtildi. Annesini 10 yıl önce evde ölü halde bulan kızınınsa, vefattan sonra sözleşmenin geçersiz sayılıp evden çıkarılacağını düşündüğü için cesedi saklamaya karar verdiği belirtildi.

Fakat 48 yaşındaki kadın 10 yıl yaşadığı evden ocak ayı ortasında toplamda 1,1 milyon Japon Yeni (yaklaşık 70 bin TL) kira borcu olduğu için çıkarıldı.

Yoshino evi boşalttıktan sonra gelen temizlikçi de bir dolabın içine gizlenmiş dondurucudaki cesedi şans eseri buldu.

Evi boşalttığından beri ortadan kaybolan kadın, cuma günü polis ekiplerince Chiba şehrinde bir otelde yakalandı.

Otopsi sonucunda kadının ölüm zamanı ve nedeni anlaşılamadı. Polis raporuna göre vücudun üzerinde herhangi bir yara izi de tespit edilmedi.

Kaynak: Independent Türkçe

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