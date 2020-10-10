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10.10.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Annesinin ‘itibar’ı için dava açıyor

Hitler’in soykırımından kurtulan bir kadının kızı, annesinin bir Nazi kadın gardiyanla cinsel ilişkisi olduğunu iddia eden doçentten şikâyetçi oldu

Annesinin ‘itibar’ı için dava açıyor

İngiltere’de üniversitede tarih dersi veren Doç. Dr. Anna Hájková şu iddiada bulundu: “2. Dünya Savaşı sırasında Alman diktatör Hitler’in toplama kampına hapsedilen bir Yahudi kadın, Nazi gardiyanı bir kadınla cinsel ilişki yaşadı.” Doçent bu açıklamayı yaparken iki kadının adını verdi. Yahudi kadının fotoğrafını da yayımladı. Almanya’daki bir mahkeme ise doçentin şimdi hayatta olmayan kadının kişilik haklarını ihlal ettiğine karar verdi.

‘Cinsel istismar yok’

Soykırımdan kurtulan Yahudi kadının kızı da doçente, annesinin itibarını zedelediği gerekçesiyle 25 bin euro’luk tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Doçenti üniversiteye de şikâyet eden davacı, “Annem, bana Nazi gardiyanın kendisine aşık olduğunu ama cinsel istismarına uğramadığını anlatmıştı” dedi. Yahudi asıllı Çek akademisyen Anna Hájková ise konuya gerçekçi yaklaştığını söyledi. Söz konusu gardiyan savaş bittikten sonra iki yıl hapse mahkum edilmiş.

 

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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