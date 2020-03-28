Apar topar gönderildi aşırı sağcılar pasta kesti

Asıl adı İmam Necmettin Farac Ahmet olan Molla Krekar’ın, koronavirüs salgının yoğun olduğu İtalya’ya ailesine bile haber verilmeden gönderimesi, Norveç’te tartışmaların odağına oturdu. Krekar’ın, Norveç Gizli Servisi(PST) tarafından Danimarka’dan kiralanan özel uçakla İtalya’ya gönderilmesine tepki gösteren bazı siyasi partiler, halkın vergileriyle böyle bir şeyin yapılamayacağını belirtti. Norveç Adalet Bakanı Monica Maeland ise, hapiste tutulan, şeker ve yüksek tansiyon hastalığı bulunan Krekar için İtalya’nın “kendisine sorumlu bir şekilde davranılacağının garantisini verdiğini” savundu. İtalya, Norveç’te ailesiyle birlikte mülteci statüsünde yaşayan Krekar’ı DAEŞ’le bağlantılı terör örgütü Rawti Shax’ın lideri olmak ve Avrupa’ya yönelik terör eylemleri planlamakla suçluyor.

Öte yandan Norveç’te daha önce adalet bakanlığı yapan aşırı sağcı İleri Adım Partisi’nden Sylvi Listhaug ve Jöran Kallmyr, parlamentoda, üzerinde Norveç ile İtalya bayrakları bulunan ve “İyi turlar Krekar” yazan bir pasta keserek Molla Krekar’ın ülkeden gidişini kutladı.