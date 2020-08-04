Apple yangını söndürülemiyor

“Apple Yangını” adı verilen yangına 2266 personel, 29 ormancı, 9 helikopter, 260 motor ve 11 su püskürtme aracının müdahale ettiği belirtildi. Felakette 20 bin dönümden fazla ormanlık alan küle döndüğü, şu ana kadar 60 kilometre karelik bir alanın yangından etkilendiği aktarıldı. Bölgede yaşanan 7800 kişi tahliye edildi. Öte yandan Brezilya’da Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü, Amazon ormanlarındaki yangınların geçen yıla göre yüzde 28 arttığını açıkladı. Enstitü, geçen ay Amazon yağmur ormanlarında toplam 6803 yangın kaydettiğini ve 2019’un aynı ayında bu sayının 5318 olduğunu belirterek bu yıl daha fazla yangın olma ihtimali konusunda uyarıda bulundu.