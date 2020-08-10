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10.08.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN / ANKARA

Arap aşiretlerinden ABD’ye: Deyrizor’dan DSG’yi çıkarın

Suriye’nin kuzeydoğusunda Deyrizor’u da içine alan bölgede Arap aşiret reislerine yönelik silahlı saldırıdan terör örgütü PKK/DSG’yi sorumlu tutan Arap aşiretleri, ABD ordusundan yetkililerle görüşüp örgütün bölgeden çıkarılmasını talep etti.

Arap aşiretlerinden ABD’ye: Deyrizor’dan DSG’yi çıkarın
NAMIK DURUKAN Ankara

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Arap aşiretlerinin liderleri ile ABD ordusunun yetkilileri, Deyrizor kırsalının doğusundaki El Ömer petrol sahasında bir araya geldi. Görüşmede yer alan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Akidat ve Bakkara aşiretlerini temsilen görüşmeye gelen heyet üyeleri, ABD’li yetkililerden geçtiğimiz hafta silahlı saldırılarda yaşamlarını yitiren Akidat aşiretinin reisi Şeyh Matşar el Hafal ile Bakkara aşiretinin önde gelen yetkililerinden Dahla Köyü Muhtarı Şeyh Ali el Veys’in faillerini bularak adalete teslim etmelerini talep etti. ABD’li askeri yetkililer, soruşturmayı titizlikle sürdüreceklerini belirterek en geç bir ay içinde faillerin yakalanacağına dair söz verdi.  Olaydan PKK/DSG’yi sorumlu tutarak silahlanan ve protesto gösterileri yapan Akidat ve Bakkara aşiretlerinin yoğun nüfusa sahip olduğu Havayic, Şuhayl ve Ziban beldelerinin giriş çıkışlarını kontrol eden  PKK/DSG grupları, ABD’nin hava desteği ile bölgede kontrolü sağlamaya çalışıyor. Güvenilir kaynaklar, aşiret reislerinin, PKK/DSG’nin askeri ve siyasi gruplarının bölgeyi terk etmesini; Haseki, Rakka ve Deyrizor ile kırsalını yönetecek bölgesel Arap yönetimi kurulmasını, genel güvenlik ve yerleşim birimlerindeki asayişin de Arap aşiretleri gençlerine bırakılmasını talep etti.

‘Aşiret ordusu’

Suriye’nin doğusundaki Arap aşiretlerinin imzasıyla yayımlanan bildiride ise, “PKK/DSG’nin Deyrizor’dan tamamıyla çıkarılması ve bölgedeki kuşatmanın kaldırılması talebiyle” gösteri düzenleme çağrısı yapıldı. Bildiride, “DSG’nin askeri ve sivil hizmetlerinde bulunan tüm Arap aşiret evlatlarına, DSG’den derhal ayrılarak Deyrizor kırsalında oluşturulan Arap aşiret ordusuna katılma” çağrısı yapıldı.

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