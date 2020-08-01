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01.08.2020 - 04:06 | | AA

Arap ülkelerinde can kayıpları ve vakalar arttı

Yeni tip corona virüs (covid-19) kaynaklı ölümler Mısır'da 4 bin 805'e, Libya'da 74'e yükselirken, Tunus'ta vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde can kayıpları ve vakalar arttı

 

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 31 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 321 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 4 bin 805'e, vaka sayısının 94 bin 78'e, iyileşenlerin sayısının da 39 bin 638'e çıktığı aktarıldı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 hastası bir kişi daha hayatını kaybetti.

Açıklamada, ülkede salgında bugüne dek 74 kişinin öldüğü, 3 bin 621 kişinin hastalığa yakalandığı ve 618 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 21 kişinin virüse yakalandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, bugüne dek toplam 50 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 1535'e, iyileşenlerin sayısı da 1195'e yükseldi.

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