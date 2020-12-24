Araştırma ortaya koydu: Maske yetersiz, Sosyal mesafe şart!

ABD’deki New Mexico State Üniversitesi’nde gerçekleştirilen araştırmada uzmanlar, hastalar öksürdüğünde veya hapşırdığında ortaya çıkan Kovid-19 taşıyan damlacıkların beş farklı maske türünde ne kadar yayıldığını test etmek için bir makine oluşturdu. Virüs taşıyan damlacıklara benzeyen küçük sıvı parçacıklarını hava geçirmez bir tüp içindeki lazer tabakalardan üflemek için hava jeneratörüne sahip makineyi kullandı.

ScienceDaily'nin aktardığına göre, daha sonra ekip, tüp içindeki damlacıkların akışını normal bez maske, iki katmanlı bez maske, ıslak iki katmanlı bez maske, cerrahi maske ve tıbbi sınıf N95 maskeyle bloke etti. Bulgulara göre, N95 maske damlacıkların yüzde 100’ünü yakalarken en düşük oran damlacıkların yaklaşık yüzde 3,6’ın geçmesine izin veren bez maske oldu.

Oranlar çok düşük olsa da ekip, 1,8 metreden daha kısa mesafede Kovid-19’un yayılabileceğini tespit etti. Zira tek bir hapşırık, taşıyıcının ne kadar hasta olduğuna bağlı olarak 200 milyona kadar küçük virüs parçacıkları taşıyabilir. Bu yüzden hapşıran kişinin yakınında birisi varsa hasta olabilir.

Maske takmayanların virüse yakalanmasının neredeyse kesin olduğunu belirten araştırmanın yazarlarından Dr. Krishna Kota, maskenin önemine işaret edip sosyal mesafenin gerekli olduğunun altını çizdi. Dr. Kota, yüz yüze etkileşimin en aza indirilmesi gerektiğini de ekledi.

Öte yandan, Physics of Fluids’te yayımlanan araştırmada maskelerde meydana gelen damlacık sızıntıları hesaba katılmadı. Bu durum, havaya karışan damlacık sayısını ve virüsün yayılım riskini artırabilir.

Kaynak: Independent Türkçe