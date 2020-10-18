Ardern ikinci kez kazandı

Destekçilerine yaptığı zafer konuşmasına Yeni Zelanda yerlileri Maori dilinde başlayan Ardern, “Yeni Zelanda, İşçi Partisi’ne son 50 yıldaki en büyük desteği gösterdi” dedi. Destekçilerine teşekkür eden Ardern, “Hem kentlerde hem de kırsal bölgelerde destek gördük, kazanmayı umduğumuz ama kazanmayı beklemediğimiz sandalyeleri kazandık” ifadelerini kullandı. Seçim sonuçları, 1996’dan bu yana koalisyon hükümetleriyle yönetilen ülkede ilk kez bir partiye tek başına iktidar yolunun açıldığını gösteriyor. Yeni Zelanda’nın 3. kadın başbakanı olan 40 yaşındaki Ardern, geçen yıl Christchurch kentinde Müslüman cemaati hedef alan terör saldırısındaki duyarlı tavrı ve yeni tip koronavirüs salgınına karşı aldığı etkili tedbirlerle ülkesinde ve dünyada takdir toplamıştı.