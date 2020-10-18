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18.10.2020 - 07:00 |

Ardern ikinci kez kazandı

Yeni Zelanda’daki dün yapılan genel seçimleri Başbakan Jacinda Ardern liderliğindeki İşçi Partisi kazandı. Sandıkların yüzde 96’sının sayımının tamamlandığı seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 49’unu alan İşçi Partisi, 120 üyeli  parlamentodaki 64 sandalyeye sahip oldu.

Ardern ikinci kez kazandı

Destekçilerine yaptığı zafer konuşmasına Yeni Zelanda yerlileri Maori dilinde başlayan Ardern, “Yeni Zelanda, İşçi Partisi’ne son 50 yıldaki en büyük desteği gösterdi” dedi. Destekçilerine teşekkür eden Ardern, “Hem kentlerde hem de kırsal bölgelerde destek gördük, kazanmayı umduğumuz ama kazanmayı beklemediğimiz sandalyeleri kazandık” ifadelerini kullandı. Seçim sonuçları, 1996’dan bu yana koalisyon hükümetleriyle yönetilen ülkede ilk kez bir partiye tek başına iktidar yolunun açıldığını gösteriyor. Yeni Zelanda’nın 3. kadın başbakanı olan 40 yaşındaki Ardern, geçen yıl Christchurch kentinde Müslüman cemaati hedef alan terör saldırısındaki duyarlı tavrı ve yeni tip koronavirüs salgınına karşı aldığı etkili tedbirlerle ülkesinde ve dünyada takdir toplamıştı.

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