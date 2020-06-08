Arkadaşından yardım almış

Portekiz Merkezli “Correio da Manha” gazetesi, şu anda Almanya’da tecavüz suçlamasıyla hapiste olan Christian Brueckner’ın 3 Mayıs 2007’de Madeleine’in ailesinin yemeğe gittiği sırada odaya girmesi için otelde çalışan bir arkadaşından “tüyo” aldığını öne sürdü. İddialara göre, otel çalışanı Brueckner’a ziyaretçiler kapılarını açık bıraktığı için odaya girmenin kolay olduğunu söyledi. Brueckner’ın odaya hırsızlık için girdiğini ancak ebeveynleri yemekteyken odada uyuyan 3 çocuğu içeride görünce panik yaparak Madeleine’i kaçırdığı iddia edildi. İngiliz polisinin çarşamba günü Brueckner’ın baş şüpheli olarak açıklanmasının ardından 400 ihbar aldığı belirtilirken, bir görgü tanığının da Madeleine’in kaybolmasından haftalar sonra Madeleine’i bir adamla birlikte İspanya’nın sahil kasabası Alcossebre’de Almanya plakalı VW bir karavanın içinde gördüğüne dair o dönem polise ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Polislerin, Brueckner’ın, Madeleine’in ortadan kaybolması sırasında “VW T3 Westerfalia” model bir karavanda yaşadığını tespit etmesi bu ihbarı tekrar gündeme getirdi. Ayrıca, Brueckner’ın McCann’ın kaybolmasından sonraki aylarda kırsal bölgede gizlenmiş bir yıkık evi düzenli olarak ziyaret ettiği ortaya çıktı. Daha önce hiç Brueckner ile bağlantılı olmayan ve polis tarafından hiçbir zaman aranmayan mülk, şimdi Brueckner’ın Madeleine’i kaçırıp o evde öldürdüğüne dair soruşturmada odak noktası haline geldi.

4 davayla ilişkisi olabilir

Christian Brueckner’ın çözülemeyen 4 davayla bağlantılı olabileceği açıklandı. İlk dava 1996’da Praia da Luz kasabasına 40 kilometre uzaklıktaki Aljezur’da kaybolan Alman 6 yaşındaki Rene Hasse olayı, 2’nci dava Belçika’nın Batı Flandre bölgesinde 1996 yılında ailesiyle tatildeyken gizemli bir şekilde kaybolup öldürülen 16 yaşındaki Alman Carola Titze olayı, 3’üncü dava Madeleine McCann olayı, 4’üncü dava 2015’te Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde kaybolan ve “Almanya’nın Madeleine’i” olarak bilinen 5 yaşındaki Inga Gehricke olayı. Polis, Brueckner’ın 4 vakanın gerçekleştiği bölgelerde bulunmuş olma ihtimali nedeniyle delil yetersizliğinden kapanan dosyaları tekrar açtı.