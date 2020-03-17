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17.03.2020 - 07:00 |

Aşı 45 gençte denenecek

Kovid-19 aylardır mücadele eden Çin, vakaları daha hızlı tespit etmek için test kitleri üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Aşı 45 gençte denenecek

7 proje, Ulusal Tibbi Ürünler İdaresi tarafından acil durumlarda kullanılmak üzere onay almayı başardı. ABD’de ise deneysel aşı üretildi. Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Enstitüsü ile bir firma tarafından üretilen deneysel aşı için sağlıklı 45 genç gönüllü denek seçildi. Bağışıklık sistemini güçlendirmeyi hedefleyen, virüs içermeyen aşı bugünden itibaren deneklere uygulanacak. Aşının 1 ila 1.5 yıl içinde piyasaya sürülebileceği belirtiliyor. Belçika’da da bilim insanları, sürekli yapısı değişen virüsün vücuda tutunmasını önleyecek bir ilaç üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Gent Üniversitesi ve Flaman Biyoteknoloji Kurumu’nun yürüttüğü ortak çalışmada, virüsün laboratuvar ortamında protein yapısı bozularak etkisiz hale getirildiği ileri sürüldü.

00.00'da başladıİçişleri Bakanlığı genelgesi ile corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Üsküdar'da zabıta ekipleri kafe ve lokantaları kontrol ederek tebligatta bulundu.
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