04.12.2020 - 07:00 |
Aşı kampanyası ilkbaharda
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 2021’nin nisan-haziran döneminde halkın tamamına yönelik aşı kampanyası yürüteceklerini bildirdi. Macron, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gelecek yılın başında riskli grupta yer alan kişilerin aşılanacağını dile getirdi.
Nisan-haziran 2021 döneminde halkın tamamına yönelik aşı kampanyası başlatacaklarını ifade eden Macron, aşının zorunlu olmayacağını kaydetti. Macron, Avrupa Birliği Komisyonu’nun doz aşılarını rezerve ettiğini ve bunların üye ülkeler arasında nüfusa göre dağıtılacağını bildirdi. Öte yandan eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d’Estaing, Kovid-19’a yakalanmasının ardından 94 yaşında hayatını kaybetti.