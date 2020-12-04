Aşı kampanyası ilkbaharda

Nisan-haziran 2021 döneminde halkın tamamına yönelik aşı kampanyası başlatacaklarını ifade eden Macron, aşının zorunlu olmayacağını kaydetti. Macron, Avrupa Birliği Komisyonu’nun doz aşılarını rezerve ettiğini ve bunların üye ülkeler arasında nüfusa göre dağıtılacağını bildirdi. Öte yandan eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d’Estaing, Kovid-19’a yakalanmasının ardından 94 yaşında hayatını kaybetti.