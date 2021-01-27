‘Aşı mutasyonlu türlere karşı etkili’

Şirketten yapılan açıklamada, mevcut aşının İngiltere’de ortaya çıkan ‘B.1.1.7’ adlı türe aynı oranda, Güney Afrika’daki ‘B.1.351’ varyantına ise kabul edilebilir seviyede etkili olduğu belirtildi. ‘B.1.351’ türüne karşı aşının beklenenden daha kısa süre koruyuculuk sağlama riski olduğunu belirten Moderna, önlem olarak üçüncü bir doz üzerinde çalışma yürüttüklerini bildirdi.