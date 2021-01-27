27.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
‘Aşı mutasyonlu türlere karşı etkili’
ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna, koronavirüse karşı geliştirdiği mRNA tabanlı aşının, ilk kez İngiltere ve Güney Afrika’da görülen mutasyonlu daha bulaşıcı virüs türlerine karşı koruma sağladığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, mevcut aşının İngiltere’de ortaya çıkan ‘B.1.1.7’ adlı türe aynı oranda, Güney Afrika’daki ‘B.1.351’ varyantına ise kabul edilebilir seviyede etkili olduğu belirtildi. ‘B.1.351’ türüne karşı aşının beklenenden daha kısa süre koruyuculuk sağlama riski olduğunu belirten Moderna, önlem olarak üçüncü bir doz üzerinde çalışma yürüttüklerini bildirdi.