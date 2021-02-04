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04.02.2021 - 18:44 | | AA

Aşı programını Nazi kamplarına benzetti, tutuklandı!

İngiltere'de İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'in kardeşi Piers Corbyn'in, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programını "Nazi kampları"na benzeten el ilanları paylaştığı için tutuklandığı bildirildi.

Aşı programını Nazi kamplarına benzetti, tutuklandı!

 

BBC'de yer alan haberde, 73 yaşındaki Piers Corbyn'in "kamu zararına davranış" ve "kötü niyetli iletişim" gerekçeleriyle tutuklandığı belirtildi. 

Piers Corbyn, tutuklanmasına sebep olan el ilanlarında Auschwitz toplama kampına ait bir fotoğrafı kullanarak hükümetin aşı programını eleştirdi. Ayrıca Corbyn'in ilanlarda kampın giriş kapısında yazılı olan "Çalışmak sizi özgür kılar" ifadesini "Aşılar özgürlüğe giden güvenli yoldur." şeklinde değiştirdiği görüldü. 

Metropolitan polisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı hareketlere öncülük eden Piers Corbyn hakkındaki soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

Nazi Almanya'sı 2. Dünya Savaşı sırasında işgal ettiği Polonya'da Auschwitz-Birkenau toplama kampında çoğu Yahudi olmak üzere 1,1 milyon kişiyi katletmişti.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 4 şubat 2021 )Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1501 oldu, 8 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199'a yükseldi.
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