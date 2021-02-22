Aşı sayesinde kısıtlamalar gevşetildi

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, yaklaşık 9.3 milyon nüfusa sahip İsrail’de 4 milyon 250 bin 643 kişiye aşının ilk dozu, 2 milyon 881 bin 825 kişiye de ikinci dozu yapıldı. Ülkede 27 Aralık 2020’de başlayan ve bir aydan fazla süren karantina kapsamında kapatılan alışveriş merkezleri, kütüphaneler, müzeler ve spor salonları gibi mekânlar dün sabah itibarıyla yeniden açıldı. Dünyada nüfusuna oranla en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülke olan İsrail’de, bu tür mekânlarda maske takma ve sosyal mesafeye uyma zorunluluğu devam ediyor. Otel, spor salonları ve sinagog gibi yerlere girişte ise Kovid-19 aşısının her iki dozu da yapılan kişilere verilen ve “yeşil pasaport” olarak adlandırılan belgeye sahip olma zorunluluğu getirildi. Diğer yandan dünya genelinde 200 milyon dozun üstünde aşı uygulandı.