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23.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Aşı sertifikasında AB geri adım attı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri Kovid-19’a karşı geliştirilen aşıların temini ve dağıtımı, aşı olanlara sertifika verilmesi ve salgının yayılmasına karşı önlemler gibi konuları ele almak üzere video konferans yoluyla toplantı yaptı.

Aşı sertifikasında AB geri adım attı

Toplantı bitiminde AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile basına bilgi veren AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüsün yeni türlerinin Avrupa’da yayılmaya başlamasından endişe duyduklarını, AB içindeki ve AB ile diğer ülkeler arasındaki mecburi olmayan seyahatlerin güçlü şekilde caydırılmasını hedeflediklerini belirterek, risk bölgelerini gösteren haritaya yeni bir kategori eklemeyi önerdiklerini bildirdi.

“Koyu kırmızı” renkle gösterilecek bölgelerin AB içinde virüsün çok hızlı yayıldığı yerleri ifade edeceğini dile getiren von der Leyen, “Buralardan gelecek kişilerin hem seyahatten önce test yaptırması hem de seyahat sonrasında karantinaya girmesi gerekebilecek” dedi. Von der Leyen, AB sınırları dışından geleceklerden de yolculuk öncesi negatif PCR test sonucu talep edilebileceğini aktardı. Toptan sınırların kapatılmasına karşı olduklarını vurgulayan von der Leyen, iç piyasada malların ve hizmetlerin ulaşımı için sınırların açık kalması gerektiğini söyledi.

Üye ülkeler aralarında uzlaşmalı

Aşı olanlara seyahat gibi durumlarda avantaj sağlayabilecek sertifika verilmesi meselesinin de liderlerce tartışıldığını anlatan von der Leyen, kişilerin aşılandığını belgelemenin tıbbi bir gereklilik olduğunu ancak bu tür bir belgenin getireceği avantajların çok dikkatlice düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Von der Leyen, “Henüz aşıya erişimi olmamış kişilerin haklarını nasıl koruyacaksınız? Aşı olmamak için meşru gerekçeleri olan kişilere ne tür alternatifler sunabileceksiniz? Vatandaşların kişisel verilerini nasıl koruyacaksınız? Bunlar cevapsız sorular. Bu yüzden daha sonra, zamanı geldiğinde aşı sertifikası konusunda derinlemesine bir tartışma ve üye ülkeler arasında uzlaşıya ihtiyacımız olacak” dedi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise “Kısıtlayıcı tedbirlerin sürmesi ve bazı durumlarda daha da katılaşması gerektiğinin farkındayız” diye konuştu. Michel, zorunlu olmayan seyahatlerle ilgili tavsiye kararları almayı da değerlendirdiklerini, bu konuda üye ülkeler arasında iş birliği ve koordinasyon sağlayacaklarını ifade etti. Michel, “AB Tek Pazarını kesintiye uğratamayız” değerlendirmesinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
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