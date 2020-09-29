Aşırı hız yapan araç çöp kamyonuna çarptı! Paramparça...

Rusya'nın Bryansk bölgesinde sağ şeritten giden bir çöp kamyonu sola dönüş yapınca arkadan hızla gelen otomobil kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı tamamen parçalanırken çöp kamyonu ise yolun ortasına devrildi. Yaşanan kaza üzerine bölgeye ambulans gönderilirken araç şoförü ve çöp kamyonunun sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Hastaneden yapılan ilk açıklamada 2 aracın sürücüsünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, otomobil sürücüsünün aşırı alkollü olduğu ve kazanın bu nedenle gerçekleştiği ifade edildi.



Çöp kamyonuna çarpan aracın sürücüsünün tedavisinin ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.