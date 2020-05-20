‘Aşıya gerek kalmadan salgını bitirebiliriz’

Çin, Vuhan’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2 virüsü tüm dünya genelinde 4.9 milyon kişiye bulaştı. Kovid-19 hastalığı 320 bin kişinin ölümüne yol açtı. 200’den fazla ülkeye yayılan salgınla mücadele için alınan önlemler milyarlarca insan evlerine kapattı. Sağlık sistemleri çöktü, ülke ekonomileri darbe aldı. Bilim insanları da yeni bir ilaç ve aşı bulma yarışına girdi.

Umut veren ilaç

Pekin İleri Genom Geliştirme Merkezi’nin direktörü Sunney Xie, Kovid-19’a karşı yeni bir ilaç geliştirdiklerini ve hayvan deneylerinde başarılı olduğunu duyurdu ve “Nötralize edici antikorları deney faresine enjekte ettikten 5 gün sonra virüs yoğunluğunun 2500 faktör düştüğünü gördük. Bu da ilaç adayının tedavisel etkisi olduğu anlamına geliyor” dedi. Çinli araştırmacıların geliştirdiği yeni ilaç, insanların bağışıklık sisteminin virüsün hücreleri enfekte etmesini önlemek için salgıladığı nötralize edici antikorları kullanıyor. Hakemli tıp dergisi Cell’de yayımlanan makaleye göre, Xie’nin ekibi ilacı iyileşmiş 60 Kovid-19 hastasının kan örneklerindeki antikorlardan aldığı örneklerle sağladı. Anitkor tedavisinin hastalık için tedavi adayı olduğunu belirten Xie ilacın, hastaların iyileşme süresini kısalttığını ve virüse karşı kısa süreli bağışıklık kazandırabileceği de belirtildi. Etkisiz hale getirilmiş anitkorların deney farelerine virüsten önce enjekte edilmesi halinde farelerin enfeksiyon kapmadığı ve kanlarında virüs tespit edilmediği açıklandı. “Klinik insan deneyi planları yolda” diyen ve ilacın bu yıl içinde kullanıma hazır olabileceğini de açıklayan Xie “Umarım bu nötralize edici antikorlar pandemiyi durduran ilaç olur. Pandemiyi etkili bir ilaçla hatta aşıya gerek kalmadan durdurabiliriz” dedi.

Oxford: Aşıya rağmen bulaşıyor

İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi’ndeki aşı çalışmasından umutları kıracak sonuçlar ortaya çıktı. Üniversite bilim ekibi, Kovid-19 enfeksiyonunu engellemek için geliştirdiği aşıyı önce 6 makak maymununda denedi. Maymunlar “ChAdOx1” adı verilen Kovid-19 aşısı aşısı prototipi uygulandı. Bir arada tutulan maymunlar virüse maruz bırakılırken, çalışma sonucunda aşı uygulanan hayvanlar da dahil tüm maymunlara virüsün bulaştığı tespit edildi. Sonuçları yorumlayan Dr. William Haseltine, virüsün aşıya rağmen yayılmaya devam etmesinin endişe verici olduğunu söyledi. Hükümet tarafından 90 milyon sterlin destek verilen “ChAdOx1” prototipi için insanlı deneyler kısa süre içinde başlayacak. Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, mRNA-1273 aşısı üzerinde çalışıyor. 45 kişi üzerinde yapılan ilk denemelerde, düşük dozda bile tüm deneklerin Kovid-19 antikorları ürettiği ve antikor seviyesinin virüse yakalanan kişilerin geliştirdiği antikorlarla aynı seviyede ya da daha yüksek olduğu görüldü. Aşının “genel olarak güvenli ve iyi tolore edildiği” belirtiliyor. Fareler üzerinde yapılan denemelerde, aşının virüsün akciğerlere inmesini engellediği de görüldü.

İkinci Vuhan: ŞULAN

Çin’in Rusya sınırına yakın Şulan kentinin “ikinci Vuhan”a dönüşmesinden endişe ediliyor. 700 bin nüfuslu kentte son iki haftada en az 34 yeni vakanın tespit edilmesiyle, Vuhan’daki kadar sıkı karantina önlemleri alındı. China Daily, kentte yüzlerce kişinin virüs şüphesiyle karantina altında tutulduğunu ve Şulan’da yaşamın haftalar boyu normale dönemeyeceğini yazdı. Pekin yönetimi, Rusya ve Kuzey Kore sınırlarına yakın Jilin Eyaleti’nde bulunan Şulan’ı geçen hafta yeniden yüksek riskli olarak sınıflandırmıştı.

ÇİN VAHŞİ HAYVANLARI SATIN ALACAK

Kobra 120 yuan misk kedisi 600 yuan

Çin, Kovid-19 salgınıyla birlikte tepki çeken vahşi hayvan ticaretine yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor. Yasa dışı ticareti önlemek isteyen yetkililer vahşi ve egzotik hayvan yetiştirmeye son vermeleri için çiftçilere para ödemeyi planlıyor. Buna göre, Çin yönetimi çiftçilerden tüm hayvanları satın alacak onları besi hayvancılığına ya da çay ekimine teşvik edecek. Pek çok hayvanın eti için yetiştirildiği Çin’in salgının vahşi hayvan pazarlarından yayıldığının düşünülmesi üzerine bu alandaki tedbirleri artırma kararı aldığı ifade ediliyor. İlk aşamada virüsün ilk tespit edildiği Hubey Eyaleti’ne komşu olan ve vahşi hayvan yetiştiriciliğiyle bilinen iki bölgede uygulamanın nasıl yapılacağı açıklandı. Bunlardan biri olan Hunan’da bir kilo kobra veya çıngıraklı yılan karşılığında 120 yuan (yaklaşık 115 TL), bambo faresi içinse 75 yuan (yaklaşık 72 TL) ödeyecek. SARS (akut solunum yetmezliği sendromu) salgını sırasında virüsü insanlara taşıdığı sanılan misk kedisi içinse 600 yuan (yaklaşık 580 TL) ödenecek.

‘Mona Lisa tablosunu satalım’

Fransa’da uluslararası teknoloji firması Fabernovel’in kurucusu ve CEO’su 46 yaşındaki Stephane Distinguin, Kovid-19 mali etkileriyle mücadele etmek isteyen hükümete “aileye ait mücevherleri satmasını” teklif etti. Distinguin, mücevherle kastının, Rönesans’ın dahi ismi Leonardo da Vinci’nin dünyaca ünlü tablosu Mona Lisa dahil sanat eserleri olduğunu söyledi. Usbek&Rica dergisine konuşan Distinguin, her gün milyarlarca euronun kaybedildiği krizin dipsiz olduğunu vurguladı ve “Bir girişimci ve vergi mükellefi olarak, bu milyarların icat edilmediğini ve mutlaka bize mal olacaklarını biliyorum. Bariz refleks, değerli bir varlığı, ama geleceğimiz için varlığı en az kritik olanı, mümkün olan en yüksek fiyattan satmaktır” dedi.