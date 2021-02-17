Aşk hayatı dizi gibi!

İngiltere’nin kraliyet ailesini konu alan ‘Crown’ (Taç) dizisinin senaristi İngiliz Peter Morgan (57) Amerikalı oyuncu Gillian Anderson (52) ile aşk yaşıyordu. ‘Crown’da eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’ı oynayan Gillian Anderson ile Peter Morgan çok mutlu görünüyordu! Ama geçtiğimiz aralık ayında Morgan’ın Anderson’ı aniden terk ettiği öğrenildi. Ardından Morgan’ın TV yapımcısı Jemima Goldsmith (47) ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Senaristin, Anderson’ın arkadaşı olan Goldsmith ile ilişkisi çevrelerinde “şok edici” diye değerlendirildi.



Ancak dün dizi camiası daha da büyük bir şaşkınlığa uğradı! Çünkü bu kez Peter Morgan’ın Jemima Goldsmith’i terk ederek Gillian Anderson’a geri döndüğü ortaya çıktı. Goldsmith’in bir arkadaşı şunları söyledi: “Peter günlerce Jemima’nın peşinden koştu, onu birlikte harika günler yaşayacaklarına ikna etti. Ama sonra ne olduysa Gillian’a geri döndü. Morgan ilişkilerinin ciddiyetine inandırdıktan sonra terk ettiği Goldsmith’i ‘şoke olmuş ve kafası karışmış’ bir halde bıraktı. Sadakata çok önem veren Jemima, arkadaşının aşkını çalmakla suçlanmasına katlanıyordu. Ama sonunda Morgan’ın dengesiz olduğunu anladı.” Dizideki evlilik dışı ilişkileri abarttığı gerekçesiyle eleştirilen Morgan için “Senaryosundan etkilenmiş” yorumu yapıldı.



Pakistan Başbakanı’yla evliydi



Peter Morgan’ın terk ettiği İngiliz TV yapımcısı Jemima Goldsmith, 1995 - 2004 yılları arasında Pakistanlı ünlü kriket oyuncusu İmran Han ile evliydi. İki çocukları olan çift 6 yıl önce ayrılmıştı. Şimdi Pakistan Başbakanı olan İmran Han, Jemima Goldsmith’ten boşandıktan sonra iki evlilik daha yaptı. Jemima Goldsmith ise TV ve sinema dünyasından birçok kişiyle ilişki yaşadı.