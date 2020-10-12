At arabası kullanma dersi

Windsor kentinde yemyeşil arazide ders alan leydinin koronavirüse karşı koruyucu maske taktığı görüldü. Leydi Louise’in 99 yaşındaki dedesi Prens Philip’in izinden giderek yetenekli bir at arabası sürücüsü olduğu biliniyor. Leydi, İngiliz Sürüş Topluluğu Genç Sürücüler Şampiyonası ve Kraliyet Windsor At Gösterisi’nde de yarışmıştı.