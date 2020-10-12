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12.10.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

At arabası kullanma dersi

İngiltere Prensi Edward ve Sophie Wessex’in 16 yaşındaki kızı Leydi Louise Windsor, önceki gün iki öğretmenle at arabası dersi alırken görüntülendi.

At arabası kullanma dersi

Windsor kentinde yemyeşil arazide ders alan leydinin koronavirüse karşı koruyucu maske taktığı görüldü. Leydi Louise’in 99 yaşındaki dedesi Prens Philip’in izinden giderek yetenekli bir at arabası sürücüsü olduğu biliniyor. Leydi, İngiliz Sürüş Topluluğu Genç Sürücüler Şampiyonası ve Kraliyet Windsor At Gösterisi’nde de yarışmıştı.

 

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