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20.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Atlas Okyanusu’nda 21 milyon ton plastik atık

Bilim insanları, Atlas Okyanusu’nda plastik kirliliğinin 10 kat daha fazla olduğunu, en üstteki 200 metresinde 21 milyon ton mikroskobik parçacık barındığını tespit etti

Atlas Okyanusu’nda 21 milyon ton plastik atık

İngiltere’deki Ulusal Okyanus Bilimi Merkezi, Atlas Okyanusu’ndaki plastik seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olduğunu açıkladı. Merkez tarafından yapılan bir araştırmada, dünyanın en büyük ikinci okyanusu olan Atlas Okyanusu’nun en üstteki 200 metrelik bölümünün, en yaygın üç plastik türünden 12 ila 21 milyon ton mikroskobik parçacık barındırdığı bulundu.

‘Hafife alındı’

Uzmanlar, bu ölçümün Atlas Okyanusu’nda yaygın plastiklerden yaklaşık 200 milyon tonluk bir yoğunluğun olduğuna işaret ettiğini söyledi. Okyanuslardaki mikroplastik oranının zor ölçülmesi nedeniyle bilim insanları 1950’den bu yana plastik üretim eğilimlerinden yola çıkarak Atlas Okyanusu’nda bugün 17 ila 47 milyon ton plastik barındırdığını öne sürüyordu. Çalışmanın başyazarı Katsiaryna Pabortsava şunları söyledi: “Temel bulgumuz, üst Atlas Okyanusu’nda, önceki tahminden çok daha yüksek, çok küçük mikroplastik parçacıkların olduğu. Plastik miktarı büyük ölçüde hafife alındı.”

Geminin kaptanı tutuklandı

Afrika kıtası açıklarındaki ada ülkesi Mauritius’ta geçen ay karaya oturduktan sonra tonlarca petrol sızdıran Japon yük gemisinin kaptanı ve bir mürettebat üyesi tutuklandı. Kaptan ve mürettebat üyesinin “sızıntıya neden olma” ve güvenliği tehlikeye atma gerekçeleriyle tutuklandığı belirtildi.

Müfettiş Siva Coothen kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedildiğini belirtti. Yetkililer ayrıca “Gemi mürettebatı sahil güvenliğin temasa geçme girişimlerine yanıt vermedi” dedi. MV Wakashio isimli gemi 25 Temmuz’da karaya oturmuş, 6 Ağustos’ta petrol sızdırmaya başlamıştı.

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