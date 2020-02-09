AVM'de katliam yapan askerin öldürülme anları kamerada!

Yerel medya, saldırganın kışladan çaldığı silahla saldırıyı gerçekleştirdiğini; güvenlik güçlerinin bölgede yaptığı 17 saat süren operasyonun ardından saldırganın öldürüldüğü açıklandı. The Nation Thailand'ın haberine göre, olay sonrası basın toplantısı düzenleyen Başbakan General Prayut Chan-O-Cha 57 kişinin yaralandığını, saldırgan da dahil 27 kişinin öldüğünü açıkladı.



Operasyon kapsamında AVM'ye giren güvenlik güçleri, saldırgana ateş açtı. O anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, güvenlik güçlerinin yerde yattıkları ve uzun namlulu tüfeklerle ateş açtıkları görüldü.