Avrupa da Marshall planı istiyor

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını Avrupa’nın sağlığını tehdit ederken, ekonomik olarak da kıtada büyük bir kriz endişesi yaşanıyor. Liderler, yaklaşan krizi önlemek veya en azından yumuşatmak adına formül arayışında. Bu bağlamda İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın faydalandığı “Marshall Planı” benzeri bir uygulamaya yönelik çağrılar giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor.

Salgının en kötü etkilediği ülkelerden İspanya’nın başbakanı Pedro Sanchez, koronavirüs salgının ülkesinde ve Avrupa’da hızla ilerlemesinden dolayı Avrupa’ya “çağrı” niteliğinde bir makale kaleme aldı. Sanchez kıtanın önde gelen basın organlarına gönderilen makalesinde, Avrupa’nın geleceğinin tehlike altında olduğunu ifade etti. Sanchez, makalede “Vatandaşlarımız ölüyor, hastaneler dolmuş taşmış durumda. Ya sarsılmaz dayanışmayla cevap veririz ya da birliğimiz çöker!” ifadelerini kullandı. Sanchez koronavirüs salgınının, 1918’deki grip salgınından sonra kamu sağlığına yönelik en büyük tehdit olduğunu da belirtti.

‘Hepimiz kaybederiz’

İspanya Başbakanı, Avrupa Birliği’nin tarihteki örneklerden farklı bir savaş içinde olduğunu belirtirken, “Avrupa projesi görünmeyen bir düşman tarafından test ediliyor” dedi. İspanya gibi ülkelerin salgına karşı Avrupa’dan gerçek bir dayanışma kanıtına ihtiyaç duyduğunu ifade eden Sanchez, “dayanışmanın en önemli AB prensibi olduğunu” ve “dayanışma olmaması durumunda Avrupa’nın geleceğinin ciddi yara alacağını” vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası ve AB komisyonları tarafından, işlerini kaybedenlere yönelik bazı ekonomik planlar yapıldığını ama bunun yeterli olmadığını belirten Sanchez, halkın borçlarına destek sağlanması gerektiğini ifade etti. Birlikte hareket etmek gerektiğini vurgulayan Sanchez “hepimiz kazanmazsak, sonunda hepimiz kaybederiz” dedi.

‘Birlik’ için fırsat

Bir tür “Marshall Planı”ndan bahseden Sanchez, İspanya gibi kamu borcu yüksek olan ülkelerin desteklenmesi için yeni önlemler alınması ve Avrupa’nın savaş zamanı olduğu gibi ekonomik adımlar atması gerektiğini öne sürdü. Sanchez, “Cesur kararlar gerektiren zorlu zamandayız. Milyonlarca Avrupalı Avrupa Birliği’ne inanıyor. Onları yüzüstü bırakamayız. İnanmaya devam etmeleri için neden vermeliyiz. Ya şimdi harekete geçeriz ya da hiçbir zaman çünkü Avrupa’nın kendisi tehlike altında” dedi.

Bu arada Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, Sanchez ile benzer bir çağrı yaptı. Alman “Welt am Sonntag” gazetesine bir makale yazan von der Leyen, AB bütçesinin krizle başa çıkabilmek için uygun hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. “Daha büyük bir felaketi önlemek adına bugün yatırım yapılması gereken milyarlar, kuşakları birbirine bağlayacaktır” diyen von der Leyen, krizin, Avrupa’da “birlik duygusunu” tazelemek adına bir fırsat olduğunu belirtti.