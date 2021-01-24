Avrupa’da 2. aşı krizi

Pfizer-BioNTech’in aşısının dağıtımındaki bir kesinti nedeniyle bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin aşı programlarını yavaşlatmasının ardından, ikinci bir darbe de AstraZeneca şirketinden geldi. İngiliz-İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca’nın bir üretim sorunu nedeniyle AB ülkelerine planlanandan daha az koronavirüs aşısı gönderebileceği açıklandı.

Hayal kırıklığı

Yetkililer açığın ne kadar büyük olacağını kamuoyuna açıklamadı ancak adı belirtilmeyen bir AB yetkilisi Reuters haber ajansına verdiği demeçte, teslimatların bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 60’lık bir kesintiyle 31 milyona düşeceğini söyledi. AstraZeneca’nın bir sözcüsü yaptığı açıklamada, şirketin ‘Avrupa tedarik zincirindeki bir üretim tesisinde düşen verimlilik’ nedeniyle ilk doz hacminin başlangıçta beklenenden daha düşük olacağını belirtti. AB ülkelerine 80 milyon doz aşı tedarik etme sözü veren AstraZeneca’nın bu haberi hayal kırıklığına neden oldu.

‘Kabul edilemez’

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober bir gecikmenin “tamamen kabul edilemez” olacağını söyledi. İtalya ve Polonya, aşı tedarikindeki azalmaya tepki olarak yasal işlem başlatılabileceğini bildirdi. Öte yandan, Oxford Üniversitesi ile geliştirilen AstraZeneca aşısı henüz AB’nin ilaç düzenleyicisi tarafından onaylanmadı ancak bu ayın sonunda aşıya yeşil ışık yakılması bekleniyor.

Sputnik V aşısı Türkiye’de de üretilecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDFI), koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının üretimi için Türk şirket ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Rus Interfax ajansının haberine göre, RDFI Cumartesi günü yaptığı açıklamada, aşının üretimi için gereken teknolojinin Türkiye’ye transferi sürecinin de başladığını belirtti. Sputnik V aşısının ülke dışında pazarlanmasından sorumlu RDIF, daha önce de Güney Kore, Çin, Hindistan, Brezilya, Belarus ve Kazakistan’daki üreticilerle anlaşmaya varmıştı.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriev, geçen hafta yaptığı açıklamada da, Sputnik V aşısının onayı için Şubat ayında Avrupa Birliği’ne başvurunun planlandığını belirtmişti. Dmitriev, aşının hakem denetimli sonuçlarının yakında duyurulacağını bildirmişti.

Tokyo Olimpiyatları seyircisiz yapılacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, 2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatları’nın planlanan şekilde yapılacağını söyledi. Kyodo News’a konuşan IOC Başkanı Bach, organizasyonun planlandığı şekilde yapılacağını belirtti. Herhangi bir B planlarının olmadığını söyleyen Bach, Tokyo Olimpiyatları’nın 2021 yazında gerçekleşeceğini söyledi.

Bu arada Japonya, Kovid-19 nedeniyle 2020’de ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nı “seyircisiz” düzenlenme ihtimalini de değerlendiriyor. Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Japon yetkililer, seyirci kısıtlamasının uygulanmaması, yerleşke kapasitesinin yüzde 50’si oranında seyirci kabul edilmesi veya tamamen seyircisiz bir turnuva olmak üzere üç opsiyon üzerinde duruyor.

İngiltere’de ikinci dozda süre tartışması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ülkede ilk kez görülen koronavirüs türünün daha ölümcül olabileceğine yönelik açıklamasında hükümetin daha fazla kişiye aşı yapılması için ikinci doz aşının önerilenin aksine 12 hafta sonra yapılması kararını tekrar gündeme getirmesi tartışmalara neden oldu.

İngiliz Tabipler Birliği (BMA) iki doz arasındaki süreyi uzatma fikrini destekleyen hükümetin baş sağlık danışmanı Profesör Chris Whitty’e mektup yazarak söz konusu stratejisinin yanlış olduğunu bildirdi. Üst düzey doktorlar ve BMA başkanı Dr Chaand Nagpaul, mektupta aşının 12 hafta arayla daha az etkili olabileceğine dair ‘artan endişeler’ olduğunu söyledi. BMA, söz konusu aralığın 6 haftaya indirilmesi gerektiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü daha önce birinci ve ikinci dozlar arasındaki sürenin 21-28 gün olması gerektiğini söylemişti.

Aşıyı üreten BioNTech ve Pfizer da ikinci dozun önerilen 21 günlük boşluktan daha uzun süre sonra yapılması durumunda aşının Kovid-19’a karşı koruyacağına dair hiçbir kanıt olmadığı konusunda uyardı. Ancak, İngiliz hükümeti bu uyarılara rağmen ikinci dozu geciktirme fikrini savunuyor.

Bill Gates de aşı oldu

Aşı çalışmaları için yaptığı yatırımlarla bilinen Microsoft’un kurucusu Bill Gates, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdığını duyurdu. Aşı yaptırırken çektirdiği fotoğrafı Twitter’da yayınlayan Gates, paylaşımında insanlığı bu noktaya getiren bilim insanlarına, aşı deneylerine katılanlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Ayrıca Gates paylaşımında “65 yaşında olmanın faydalarından biri de kovid-19 aşısı için öncelikli grupta olmak. Bu hafta aşımın ilk dozunu aldım ve harika hissediyorum” ifadesini kullandı.