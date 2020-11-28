Avrupa’da 2. dalganın sorumlusu ‘turistler’

Yayımlanan yeni bir araştırma, salgının ikinci dalgasında koronavirüsün Avrupa’da diğer kıtalardan daha hızlı yayılmasının sebebini ortaya çıkardı. İsviçre’deki Basel Üniversitesi ve İspanya’daki Valencia Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve henüz hakem onayı olmayan yeni araştırmada bilim insanları, Avrupa’da ikinci dalgayı başlatan koronavirüsün turistler tarafından kıtaya yayılmadan önce kuzey İspanya’daki meyve toplayan işçiler arasında başlamış olabileceğini keşfetti.

Yüzde 70 bulaş

Uzmanlar, ilk olarak Haziran ayında İspanya’nın kuzeyinde ortaya çıkan ve ikinci dalganın büyük bir kısmından sorumlu olduğuna inandıkları yeni bir virüs türü tespit etti. Uzmanlar, söz konusu koronavirüs türünün en eski örneğinin 20 Haziran’da, İspanya’nın sınırlarını Avrupa Birliği’nden turistlere açmasından sadece bir gün önce bulunduğunu söyledi. Eylül ayında bu virüs türünün İsviçre, İrlanda ve İngiltere’de vakaların yüzde 70’ini oluşturduğu ve Norveç, Letonya, Hollanda ve Fransa’da da “yaygın” olduğu belirtilirken, araştırmanın ikinci dalgaya neden olan virüsün İspanya’ya gelen turistlerden kıtaya yayıldığını gösterdiği ifade edildi. Uzmanlar, yeni türün bir mutasyon olmadığı bu nedenle geliştirilmekte olan aşıların işe yarayacağı, ancak Çin’de ilk kez ortaya çıkan virüsün farklı bir çeşidi olduğunu söyledi. “20A.EU1” adı verilen bu türün nereden kaynaklandığı tam olarak belli değil, ancak ilk olarak İspanya’nın Katalonya ve Aragon illerindeki meyve toplayıcılar arasında tespit edildi. Bilim insanları yayınladıkları makalede, araştırmanın ülkelerin turistler ve sınır kontrolleri konusunda daha fazla dikkatli olunması konusunda bir “uyarı” niteliğinde olduğunu söyledi.

Almanya 1 milyon vakaya ulaştı

Almanya’da toplam koronavirüs vaka sayısının 1 milyonu geçtiği açıklandı. Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 426 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, bunun şimdiye kadarki en yüksek seviyeye olduğu bildirildi. Günlük vaka sayısı 20 binden fazla olan Almanya’da yoğun bakım yataklarının yüzde 80’inin dolu olduğu belirtildi. Vatandaşlarını Noel tatillerinde özellikle kayak yapmak için yurtdışına seyahat etmemeye çağıran Almanya hükümeti, Avrupa Birliği’nden (AB) virüsün yayılmasını önlemek için 10 Ocak’a kadar kayak gezilerini yasaklamasını talep etti. Bununla birlikte, komşu Avusturya farklı bir yaklaşım benimseyerek tatil köylerini açmayı planlarken, Fransa da tatil günlerinde tatil yerlerinin açılmasına izin vereceğini duyurdu.

Avrupa genelinde en yüksek vaka sayıları, Fransa’da 2 milyon 183 bin 660, İspanya’da 1 milyon 637 bin 844, İtalya’da ise 1 milyon 509 bin 875’e ulaştı. Polonya da 941 bin 356 vaka sayısı ile 1 milyona ulaşmak üzere.

Çin’den “koronavirüsün kökeni Avrupa” iddiası

Çin devlet medyası, koronavirüsün ithal dondurulmuş gıda ambalajlarıyla Avrupa’dan ülkeye geldiğini, koronavirüsün kökeninin Çin olmayabileceğini öne sürdü. Çin’de iktidarda bulunan Komünist Partisi’nin yayın organlarından People’s Daily, Facebook’taki paylaşımında “Kovid-19 salgını Çin’in merkezindeki Vuhan şehrinde başlamadı. Ülkeye dondurulmuş ithal gıda ürünleri yoluyla gelmiş olabilir” ifadesine yer verdi. Hükümet yanlısı Global Times’ın haberinde ise Çin Bulaşıcı Hastalık Kontrol Merkezi eski Başkanı Zeng Guang’ın “Virüs nerede ve ne zaman yayılmaya başladı? Virüsün izini sürmek tüm cevapları vermez. Virüsün Vuhan’da görülmeden önce birden fazla yerde bir arada var olması çok muhtemeldir” görüşü yer aldı. İngiltere’de Londra College Üniversitesi’nden genetik bilimci Francois Balloux ise Çinli yetkililerin iddiasına Twitter’da cevap verdi. Balloux “Çürük kanıtlarla desteklenen güçlü iddialar” dedi.

‘Felaketin kıyısındayız’

Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinde koronavirüs her gün rekor üstüne rekor kırmaya bayladı. Sırbistan’da salgının başından beri 500’ü aşmayan vaka sayıları son bir aydır tırmanışta. 7.2 milyon nüfuslu ülkede son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 600’e ulaştı. Aynı süre içinde Kovid-19’dan 51 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde okullar ikinci döneme kadar uzaktan eğitime geçti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “Koronavirüs felaketinin kıyısındayız” uyarısında bulundu.

Rusya’dan ‘aşıları karıştırın’ teklifi

Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’yi geliştiren bilim insanları, geçtiğimiz günlerde aşılarının etkinliğinin yüzde 90 olduğunu açıkladıktan sonra yaptıkları doz hatası nedeniyle sonuçların hatalı olduğunu itiraf eden İngiliz AstraZeneca’ya bir teklifte bulundu. Etkinliği yüzde 92 olarak açıklanan Sputnik V’nin Gameleya Enstitisü’nden geliştiricileri sosyal medya hesaplarından “Yeni bir klinik deneme yapma planları varsa AstraZeneca’nın aşısını Sputnik V ile birlikte denemelerini öneriyoruz. Aşıları karıştırmak güçlü bir yeniden aşılama sağlayabilir” açıklamasını yaptı. Bu teklife AstraZeneca’dan bir açıklama gelmedi. Ancak, AstraZeneca aşının etkinliğini değerlendirmek için Oxford Üniversitesi ile birlikte yeni bir küresel deneme yürüteceğini duyurdu.

Kuzey Kore’den aşı için siber saldırı

Kuzey Kore’nin koronavirüs aşıları geliştiren Güney Koreli şirketlere sızma girişimlerinin engellendiği öne sürüldü. Güney Kore merkezli News1 ajansının haberinde Güney Kore’nin istihbarat teşkilatının, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarına sızma girişimlerini engellediği ifade edildi. Güney Koreli milletvekili Ha Tae-keung, Ulusal İstihbarat Servisi’nin kaç tane ve hangi ilaç üreticisinin hedef alındığını belirtmediğini, ancak hackleme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Bilgisayar korsanlığı girişimlerinin çoğu, aşı çalışması yapan ilaç şirketleriyle ilişkili kişilerin giriş bilgilerini ve diğer ayrıntılarını çalmak için yapıldığı belirtildi. Öte yandan Güney Koreli Yonhap haber ajansı ise Kuzey Kore’nin çoğu Rusya ve Çin’den olmak üzere 6 bin hacker çalıştırdığını öne sürdü.