Avrupa’da 4 ülkeye dikkat

Çin Vuhan’dan sonra Avrupa’nın merkez üssü haline geldiği yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaştıkça panik seviyesi de yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi (salgın) olarak ilan ettiği Kovid-19’un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 160 bini aştı. Salgında ölenlerin sayısı ise 6375’e ulaştı. Şimdiye kadar virüsün bulaştığı 76 bine yakın kişi de iyileşti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte tamamı Vuhan’da olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede, yine son bir gün içinde 20 yeni vaka tespit edildi. Özbekistan, Seyşeller, Ruanda ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde ilk vakalar görülürken, Kazakistan, Sırbistan ve Suudi Arabistan’da olağanüstü hal ilan edildi. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre salgının merkez üssü haline gelen Avrupa’da ise virüsün yayılma hızı hâlâ yükselişte. Çinli uzmanlar, telekonferans yoluyla 17 Avrupa ülkesinin yetkililerine mücadele yöntemlerini anlattı.

Uzaya roket...

İngiltere’de ölü sayısı 21’den 35’e, vaka sayısı da bin 372’ye çıktı. İngiliz gazetesi Independent’ın haberine göre, bilim insanlarının geliştirdiği matematiksel modeller, yeterli önlem alınmaması halinde İspanya, Almanya, Fransa ve İngiltere için İtalya’da yaşananlara benzer bir senaryo çizdi. Uzmanlar, tespit edilmiş vaka sayılarının virüsle ilgili doğru bir tehdit çizmediği uyarısı yaptı. University College London’daki Genetik Enstitüsü direktörü Francois Balloux, İtalya’nın İngiltere ile Avrupa’nın geri kalanının iki hafta önünde olduğuna dikkat çekerek, virüsün tespit edilemediği durumlarda hasta sayısının her beş günde ikiye katlandığını söyledi. Her bir kişinin hastalığı ortalama 2.5 kişiye bulaştırdığını vurgulayan Belloux, “Uzaya roket gönderemiyoruz. Önce iki, sonra dört, sonra sekiz, sonra 16 vaka oluyor” dedi.

Evde kalıyorlar

Karantina altındaki İtalya’da son verilere göre 24 bin 747 kişide Kovid-19 tespit edildi. Hayatın durduğu ülkede salgında ölenlerin sayısı dün 368 artarak 1809’a yükseldi. Olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma sınırlama getiren İspanya’da da ölüm sayısı arttı. 7798 vakanın tespit edildiği ülkede can kaybı 292’ye yükseldi. Ülkede ilan edilen OHAL tedbirleri önceki gün uygulanmaya başladı. Başbakan Pedro Sanchez, kararları açıkladığı video konferansta “İspanyollar, işe, eczaneye, hastaneye, markete gitmek ya da bankadan para çekmek için sokağa çıkabilir ama restorana, plaja, pikniğe ya da bir arkadaşına ev ziyaretine gidemez” uyarısı yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 100 ile 600 euro ceza kesileceği belirtildi. Tedbirlere uyan İspanyollar evlere kapandı.

Dikkate almıyorlar

120 kişinin yaşamını yitirdiği, 5400 vakanın tespit edildiği Fransa’da da benzer önlemler alındı. Kafe, restoran, bar, sinema ve gece kulüpleri ile market, banka ve eczane dışındaki tüm ticari mağazaların yeni bir emre kadar kapatıldı. İnsanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiği söylendi.

Vaka sayısının 4 bin 838, ölenlerin sayısının 12 olduğu Almanya’da ise yeni tedbirler kapsamında bugünden itibaren Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında yeniden kontrollere başlanacağı bildirildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırıldığı İsviçre’de vaka sayısı bir günde 841 kişi artarak 2200’e yükseldi. Ölü sayısının 14’e çıktığı ülkedeki Türk vatandaşlarının Türkiye’ye dönmek için bilet aldığı belirtildi.

Başbakan eşi Maria’ya bulaştı

Kovid-19 parlamentoları, siyasetçileri hatta onların eşlerini de tehdit ediyor. Çok sayıda ülkede siyasetçiler test yaptırmak zorunda kaldı. ABD’de, sonuçları pozitif çıkan Brezilyalı yetkililerle temas kurduğu ortaya çıkan Başkan Donald Trump’a test yapıldı. Trump’ın sonuçları negatif çıktı. Miami Eyaleti’nin valisi Francis Suarez’in testi pozitif sonuç verdi. Ülkede 9 Kongre üyesi de enfekte olan kişilerle temas kurmaları nedeniyle kendilerini karantinaya aldı. Kanada’da Başbakan Justin Trudeau’nun eşi Sophie’ye yapılan test pozitif çıktı. Çift şu an karantina altında. Justin Trudeau’nun şu an için belirtileri göstermediği ve henüz test yaptırmadığı belirtiliyor.

Pozitif çıktı

Fransa’da virüs 4 siyasetçiye bulaştı. Kültür Bakanı, Ekoloji Bakan Yardımcısı, bir parlamento üyesi ve bir parlamento çalışanının testleri pozitif çıktı. İspanya’da Başbakan Pedro Sanchez’in eşi Maria Begona Gomez Fernandez’e (45) yapılan test pozitif çıktı. Çiftin durumunun iyi olduğu açıklandı. İngiltere’de sağlık bakanı yardımcısı Nadine Dorries’e ve 84 yaşındaki annesine virüs bulaştı. Dorries’le bir toplantıya katılan Başbakan Boris Johnson test yaptırmayacağını, belirtileri göstermediğini açıkladı.

Brezilya’da, önceki hafta ABD’yi ziyaret eden heyetten 3 kişiye virüs bulaştı. Bu kişilerle temas kurduğu bilinen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya yapılan testin önce pozitif çıktığı duyuruldu. Ancak Bolsonaro bu iddiaları yalanladı.

23 vekil kaptı

Filipinler’de enfekte bir hastayla temas kurmuş olabileceği belirlenen Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin testi negatif çıktı. İran’da hükümetin yüzde 8’inin, 290 üyeli mecliste 23 vekilin virüsü kaptığı belirtildi. İki milletvekilinin virüs nedeniyle öldüğü açıklanırken, çok sayıda üst düzey isme virüs bulaştı.

İçişleri bakanında...

Avustralya’da İçişleri Bakanı Peter Dutton’ın test sonucu pozitif çıktı. Dutton’ın bir haftadan kısa süre önce ABD Başkanı’nın kızı Ivanka Trump’ın da aralarında bulunduğu bir dizi Beyaz Saray yetkilisiyle bir araya geldiği belirtildi. Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga ve çok sayıda yetkili, şubat sonunda yaptıkları bir günlük Çin ziyaretinin ardından 14 günlüğüne karantinaya alındı. Endonezya Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi’de koronavirüs tespit edildi. Avrupa ülkesinden dönen Fas’ın Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara’ya yapılan Kovid-19 testinin de pozitif çıktığı duyuruldu.

Kendini karantinaya aldı

‘Kontrollü salgın’ politikası eleştirilen İngiltere’nin bu hafta ek tedbirleri açıklanması bekleniyor. Ülkenin 70 yaş üstü kişileri korumak amacıyla 4 ay karantinaya alacağı belirtiliyor. 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth ise Windsor Kalesi’nde eşi Philip (98) ile karantinaya girdi.

Sayfalarca ölüm ilanı

İtalya’da, Bergamo kentindeki bir yerel gazeteye 9 Şubat ve 13 Mart günlerinde verilen ölüm ilanlarının karşılaştırıldığı Twitter paylaşımı viral oldu. İlk olarak Giovanni Locatelli isimli bir kişinin paylaştığı video, “Merhaba dostlar, size durumun nasıl olduğuna dair bir fikir vermek istiyorum” diye başladı. Ardından, L’eco di Bergamo isimli yerel gazeteye 9 Şubat günü verilen ölüm ilanlarının 1.5 sayfaya sığdığına, 13 Mart gününde verilen ilanların ise tam 10 sayfayı kapladığına dikkat çekiliyor. Locatelli videoya, korona virüsü belirtilerini gribe benzeterek hafife alanlara yönelik bir eleştiriyle son veriyor: “Basit bir grip, teşekkürler.”

Test sırası

Kuveyt’te Kovid-19 testi yaptırmak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu. Kuveyt’te vaka sayısı 112’ye yükseldi.

ABD’de izdiham

60 kişinin öldüğü, 3083 vakanın bulunduğu ABD’de havalimanlarında koronavirüs nedeniyle çıkarılan seyahat yasakları nedeniyle kaos yaşandı.

‘ABD’ye özel aşı’ iddiası

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kovid-19 için aşı çalışması yapan Almanya merkezli “CureVac” isimli şirketi “sadece ABD’ye özel” aşıya ikna etmek için kesenin ağzını açtığı öne sürüldü. Alman gazetesi Welt am Sonntag, Alman hükümetiyle ABD arasında bu nedenle bir çekişme yaşandığını yazdı. Habere göre, Trump, geliştirilmesi muhtemel aşının haklarının sadece ABD’nin tekelinde olmasını istedi. Gazeteye isim vermeden konuşan bir Alman hükümet kaynağı, Trump’ın aşıyı ABD için garanti altına almak adına “elinden geleni yaptığını” söyledi.

CureVac şirketinden yapılan açıklamada ise satın alınma iddiaları reddedilerek, “CureVac, dünyadaki insanları korumak için mRNA tabanlı bir koronavirüs aşısının geliştirilmesine odaklanmaktadır. Spekülasyonlar hakkında yorum yapmaktan kaçınıyoruz ve şirketimizi veya teknolojimizi satın alma teklifleri hakkındaki iddiaları reddediyoruz” denildi.

Merkez ofisi Almanya’nın güneybatısındaki Tübingen’de bulunan CureVac, Alman Sağlık Bakanlığı ile bağlantılı olan Paul Ehrlich Enstitüsü ile birlikte çalışıyor. Şirketin Frankfurt’un yanı sıra ABD’nin Boston kentinde de laboratuvarları var.

İran’da 2. tur seçimler iptal

İran’da Kovid-19 nedeniyle 113 kişi daha yaşamını yitirdi. Ölenlerin sayısı 724’e, vaka sayısı ise 13 bin 938’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, 4590 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı. Salgına karşı önlemlerini artıran İran’da Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi, Kovid-19 mücadele kapsamında 11. dönem 2. tur milletvekili seçimlerinin ertelendiğini söyledi. Bu arada, Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Haşim Bathai Gulpeyagani’nin de Kovid-19’a yakalandığı duyuruldu. Öte yandan ülkede ‘alkolün koronavirüse iyi geldiği’ söylentileri üzerine sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138’e yükseldi. Vaka sayısının 124, ölü sayısının 10 olduğu Irak’ta da tedbirler artırıldı. Başkent Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mescid-i Aksa’da mescitler kapatıldı

Kudüs’teki İslami Vakıflar İdaresi, Kovid-19 yayılmasıyla mücadele kapsamında, Harem-i Şerif içindeki mescitlerin kapatılması ve namazların Aksa’nın avlusunda kılınması yönünde karar aldı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’ne bağlı Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Mescid-i Aksa Külliyesi’nin tüm kapılarının cemaate açık olacağını açıkladı. Bu arada Lübnan’da koronavirüs nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı.