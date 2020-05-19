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19.05.2020 - 19:10 | | AA

Avrupa'da coronanın merkezi! İngiltere'den kötü haberler geliyor...

Son dakika haberine göre Avrupa'da corona virüsün merkezi olan İngiltere'den kötü haberler geliyor. İngiltere'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 545 artarak 34 bin 341'e yükseldi.

Avrupa'da coronanın merkezi! İngiltere'den kötü haberler geliyor...

Çevre Bakanı George Eustice'in günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 545 artarak 35 bin 341 oldu.

Ülkede son bir günde tespit edilen 2 bin 412 yeni vakayla toplam vaka sayısı 248 bin 818’e çıktı.

İngiltere’deki toplam test sayısı da 89 bin 784 artışla 2 milyon 772 bin 552’ye yükseldi.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Matt Hancock bugün parlamentoda yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 89’unun 69 yaş ve üstü olduğunu bildirdi.

İngiltere ve Galler’e ait bugün Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre de bu yıl 21 Mart-8 Mayıs'ta, son 5 yılın aynı zaman dilimi ortalamasına göre 49 bin 575 fazla ölüm gerçekleşti.

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