Avrupa’da ikinci dalga

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) son 24 saatte dünya genelinde 285 bine yakın yeni vaka görüldüğünü ve bunun salgın süresince kayıtlara geçen en yüksek günlük artış olduğunu açıkladı. DSÖ, en fazla vaka artışının ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’da görüldüğünü belirtirken, vaka artışının kontrol altına alındığı Avrupa’dan ise ikinci dalga haberleri gelmeye başladı. Avrupa’da sınırların tekrar açılmasıyla birlikte İspanya, Fransa, Almanya ve Belçika’da ani vaka artışları görüldü.

‘Seyahat etmeyin’

Son 24 saatte 900’den fazla yeni vakanın görüldüğü İspanya’da Sağlık Acil Durumlar Merkezi Başkan Yardımcısı Maria Jose Sierra, “İkinci dalga başlamış olabilir” açıklamasında bulundu. Bunun üzerine, pek çok ülke İspanya’ya karşı önlem almaya başladı. Fransa, vatandaşlarına vaka artışlarının görüldüğü İspanya’nın Katalonya bölgesine seyahat etmemelerini tavsiye etti. Fransa önlem alınmaması halinde İspanya ile sınırını kapatabileceği uyarısında bulundu. Norveç’te ise yetkililer İspanya’ya giden kişiler için 10 günlük karantina zorunluluğunu yeniden gündeme getireceklerini duyurdu.

Belçika’da alarm verildi

Avrupa’da Kovid’den nüfusa oranla en fazla ölümün gerçekleştiği Belçika’da koronavirüs salgınının ikinci aşamasının başladığı açıklandı. Ülkede günlük vakaların 400’ü geçmesi üzerine Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Belçika’nın büyük bölümünü kapsayan Flaman kesimini, turuncu bölge (2. seviye alarm) ilan etti. Bugünden itibaren önlemlerin sıkılaştırılmasına karar veren Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, ülke genelinde cadde ve sokaklar da dahil, kamusal alanda 12 yaşından büyük herkesin maske takmasının zorunlu olduğunu duyurdu. Ayrıca restoran ve barlara saat kısıtlaması getirildi. BBC’nin aktardığına göre, Brüksel Özgür Üniversitesi’nden biyoistatistik uzmanı

Prof. Dr. Kurta Barbe yaptığı açıklamada, Mayıs ayında ikinci dalgaya ilişkin yapılan kötümser tahminlerin gerçeğe dönmeye başladığını söyledi. Ülkede ikinci salgın dalgasının başladığını belirten Belçikalı uzman, Facebook hesabından yayınladığı grafiklere dayanarak, Eylül ayında hastaneye kabul sayısının kesin bir şekilde artacağını ve Kasım ayında da salgının zirveye ulaşacağını aktardı.

Ünlü futbolcu Kovid oldu

Barcelona ve İspanya Milli Takımı’nın efsanevi eski futbolcusu Xavi Hernandez, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Bir yıldır Katar ekibi Al Sadd’ın teknik direktörü olan 40 yaşındaki Hernandez, Instagram’da “Kovid testim pozitif çıktı. Ne mutlu ki sağlığım mükemmel ama protokol gereği karantinada kalacağım” ifadelerine yer verdi.

208 bin 477 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 921 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, 16 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca’nın da twitter hesabından paylaştığı “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 312 test yapıldı, 921 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, bin 103 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 4 milyon 532 bin 672, vaka sayısı 225 bin 173, vefat sayısı 5 bin 596 olarak kayıtlara geçerken, yoğun bakımdakilerin sayısı bin 252, solunum cihazına bağlı olanların sayısı 386, toplam iyileşen hasta sayısı ise 208 bin 477 oldu.-ANKARA Milliyet

Hastanede evlendiler

İstanbul’da her ikisi de sağlık personeli olan Selma Yılmaz ile Hakan Şahin’in nikahı çalıştıkları Tuzla Devlet Hastanesi’nde kıyıldı. Damat daha önce evlilik teklifini de aynı hastanede yaparken düzenlenen nikah törenine çok sayıda sağlık personeli katıldı. Şarkıcı Aslı Hünel de nikah şahitliği yaptı ve davetlilere şarkı söyledi. -İSTANBUL DHA