Avrupa'da koronavirüs ölümleri azalmıyor

Avrupa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın başlamasının üzerinden bir aydan daha uzun bir süre geçmesine ve salgın kısıtlamalarının aylardır devam etmesine rağmen virüs kaynaklı ölümlerin azalmaması dikkati çekiyor.

İngiltere, Almanya, İspanya, Polonya, İtalya, Fransa, Portekiz ve Slovakya'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybının hala çok yüksek seyretmesi endişe yaratıyor.

AA muhabirinin "Worldometer" internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İngiltere'de 20 Ocak'ta 1820 can kaybı ile salgının başından bu yana en yüksek günlük ölüm kaydedilirken, son 7 gün verilerine göre günde ortalama 790 insan virüsten öldü. İngiltere'de 11 Şubat'ta açıklanan rakamlara göre, son 24 saatte 678 kişi daha hayatını kaybederken, bu rakam 10 Şubat'ta 1001, 9 Şubat'ta ise 1052 olarak kayda geçti.

Avrupa'da aşılama çalışmalarına ilk başlayan ülke olan ve iki ayda 13,5 milyon doz aşı uygulayan İngiltere, 115 binin üzerinde can kaybı ile Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 tedbirlerinin mart ayına kadar uzatıldığı Almanya'da da son bir haftada günde ortalama 540 civarında Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşandı. Almanya'da 1244 ile en fazla günlük ölümün kaydedildiği 29 Aralık'tan itibaren kısmen düşüş gözlense de can kaybı hala yüksek.

11 Şubat'ta açıklanan verilere göre, son 24 saatte 534 kişinin öldüğü Almanya'da, 10 Şubat'ta 708, 9 Şubat'ta ise 674 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgının başından beri hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 513'e çıktığı ülkede, uygulanan aşı dozu miktarı ise 3,5 milyon civarında.

İspanya'da günde ortalama 480 kişi öldü

Salgından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da son bir hafta ortalamasına göre günde 480 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İspanya'da 11 Şubat'ta açıklanan verilere göre 513 kişi daha ölürken, bu rakam 10 Şubat'ta bu rakam 643, 9 Şubat'ta ise 766 oldu.

İspanya'da bugüne kadar 64 bin 217 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, uygulanan aşı dozu miktarı ise 2,2 milyon oldu.

İtalya'da Aralık 2020 başından itibaren günlük can kayıplarında kısmi bir düşüş olsa da son bir haftanın ortalaması dikkate alındığında günde ortalama 360 kişinin hayatını kaybetmesi dikkati çekti.

Bugüne dek 92 bin 729 kişinin öldüğü ülkede, 11 Şubat'ta 391, 10 Şubat'ta 336, 9 Şubat'ta ise 422 can kaybı yaşandı. İtalya'da toplam 2,7 milyon doz aşı uygulandı.

Salgının başından itibaren 80 bin 803 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Fransa'da da günlük ölü sayıları hala yüksek. Son bir hafta dikkate alındığında günde ortalama 390 kişi Kovid-19'dan öldü.

Şimdiye dek 2,3 milyon doz aşının yapıldığı Fransa'da, 11 Şubat'ta 360, 10 Şubat'ta 296, 9 Şubat'ta ise 508 can kaybı daha yaşandı.

Portekiz ve Polonya'da da durum ciddi

Salgının başından beri kaydedilen can kaybının 40 binin üzerine çıktığı Polonya'da da durum ciddiyetini korumaya devam ediyor. Son bir haftanın verileri dikkate alındığında, Polonya'da günlük can kaybı ortalaması 260 civarında seyrediyor. 11 Şubat'ta 456 kişinin daha öldüğü ülkede, 10 Şubat'ta 360, 9 Şubat'ta ise 228 can kaybı oldu. Polonya'da bugüne kadar 1,7 milyon doz aşı yapıldı.

Salgının ilk dalgasından en az etkilenen ülkelerin başında gelen Portekiz'de ise özellikle Ocak 2021'de Kovid-19 ölümleri en yüksek seviyeye çıktı. 31 Ocak'ta 303 can kaybı ile salgının başından itibaren en yüksek günlük ölü sayısının kaydedildiği ülkede, son bir hafta dikkate alındığı günde ortalama 210 kişi hayatını kaybetti.

Portekiz'de 11 Şubat'ta 167, 10 Şubat'ta 161, 9 Şubat'ta ise 203 kişi virüs nedeniyle öldü. Salgının başından beri 14 bin 885 kişinin öldüğü Portekiz'de, bugüne dek sadece 400 bin doz aşı yapıldı.

Günlük can kaybının halen 100'ün üzerinde seyrettiği Avrupa ülkelerinden biri de Slovakya. Slovakya'da 11 Şubat'ta 127 Kovid-19 ölümü yaşanırken, bu sayı 10 Şubat'ta 120, 9 Şubat'ta ise 111 olarak açıklandı.

Bu arada, Avrupa genelinde 11 Şubat'ta 4000 civarında Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşandı.