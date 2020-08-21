Avrupa’da tehlike çanları çalıyor! Virüsün merkezi gençler

Çin’den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınının ölümcül etkisi sürüyor. 22.6 milyondan fazla kişiye bulaşan virüs 792 bini aşkın kişinin ölümüne yol açtı. Dünya genelinde kısıtlamaların esnetilmesinin ardından salgın tekrar hız kazanırken önceki gün pek çok Avrupa ülkesinde vaka sayısında rekor kırıldı. Almanya, 1707 yeni vaka ile nisan ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısını kaydetti. İspanya’da 24 saatte 3715 koronavirüs vakası görüldü. Bunun, ülkenin haziran ortasında 3 aylık karantinadan çıkmasından bu yana yeni bir günlük rekor olduğu belirtildi. Çarşamba günü yaklaşık 3800 vakanın görüldüğü Fransa’da Mayıs ayından bu yana en hızlı koronavirüs vaka artışı kaydedildi. Kıtada salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İtalya’da ise çarşamba günü bir günde 642 yeni vaka tespit edilerek dünyanın en uzun karantinalarından birinden çıktığı mayıs ayından bu yana yeni bir vaka rekoru kırıldı. Vaka sayılarındaki artış sebebi olarak gençler, tatilden dönenlerin virüsü ülkeye taşımaları, insanların mesafe ve hijyen kurallarına uyulmayan kutlama ve eğlencelere katılması gösteriliyor.

‘Salgın canlanıyor’

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Avrupa bölge direktörü Hans Kluge, önceki gün verdiği brifingde kıtadaki durumla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Salgının yeniden canlanacağı konusunda uyarıda bulunan Kluge, Avrupa ülkelerinin her gün ortalama 26 bin yeni koronavirüs vakası kaydettiğini söyledi. Kluge, “Salgının dirilme riski hiçbir zaman çok uzakta olmadı. Son iki ayda, bölgede her hafta yeni vakalar düzenli olarak artıyor. Vakaların en düşük olduğu haziran ayının ilk haftasına kıyasla ağustos ayının ilk haftasında 40 binden daha fazla vaka görüldü. Bu kısmen, yetkililerin bazı kısıtlamaları hafifletmesinden ve insanların tedbirlerini bırakmasından kaynaklanıyor” dedi. Gençlerin virüsün yayılmasını engelleme girişimlerinde giderek daha önemli bir rol oynayacağını belirten Kluge, “Hiçbir genç yazı kaçırmak istemez. Ancak, rapor edilen vakalar arasında giderek daha fazla gencin yer almasından çok endişe duyuyorum. Bir araştırmaya göre, küresel olarak 15-24 yaş arasındaki Kovid-19 vakaları Şubat sonunda yüzde 4,5 iken Temmuz ortasında bu oran yüzde 15’e yükseldi. Düşük risk, risk olmadığı anlamına gelmez. Kimse yenilmez değildir” uyarısı yaptı. DSÖ’nün Asya-Pasifik bölge sorumlusu Takeshi Kasai de koronavirüs vakalarının hızla yayılmasında 20, 30 ve 40’lı yaşlarındaki genç insanların önemli rol oynadığını belirterek, bu yaş grubundaki pek çok vakanın hafif ya da hiç görünmeyen semptomlar nedeniyle virüs taşıdığının farkına varmadığını ve virüsü bilmeden başkalarına bulaştırdığını söyledi.

SPUTNİK V 40 BİN KİŞİDE DENENECEK

Dünyada resmi patent onayı alan ilk koronavirüs aşısı olan Rusya’nın ürettiği “Sputnik V” adlı potansiyel aşının toplu testinin 40 binden fazla kişiyi kapsayacağı açıklandı. Sputnik-V aşısını Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin ile Rusyanın Kursk Valisi Roman Starovoyt kendilerine yaptırdı. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de Rusya’nın tescillediği koronavirüsü aşısının gerekli güvenlik testlerinden geçmediğini belirterek “bir aşı sahibi olmak ile güvenli olduğu kanıtlanmış bir aşı sahibi olmak” arasında büyük bir fark bulunduğunu belirtti. Fauci, “Bir aşının sahibi olduğunu söylemesi değil, güvenli ve etkili bir aşı bulunduğunu söylemesi düzmece” ifadelerini kullandı.

KURALSIZ TARAFTAR

Portekiz’in başkenti Lizbon’da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali maçında Almanya’nın Bayern Münih takımının Fransız ekibi Olympique Lyon’u 3-0 yenmesinin ardından Alman taraftarlar, Avrupa’nın pek çok yerinde sokağa çıktı. Sosyal mesafe kuralına uymayan taraftarlar sevinçlerini “kuralsız” yaşadı.

‘ZAFER PARTİSİ’





Yeni tip koronavirüsün görüldüğü ilk yer olan Çin’in Vuhan kentinde binlerce insanın maskesiz ve sosyal mesafe kuralı olmaksızın katıldığı hatfasonu katıldığı havuz partisi dünyayı şaşırtmıştı. Pekin’den etkinlikle ilgili ilk açıklama dün geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüzü Zhao Lijian, şunları dedi:

“Bu, Vuhan’ın koronavirüs salgınıyla mücadelesinde stratejik bir zaferdir. Bazı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin görüntüler karşısında şok olduğunu duydum. Oysa bu görüntüler Çin hükümetinin salgınlar mücadelesinde geldiği başarıyı yansıtıyor. Umarım bundan sonra çekeceğiniz haberler Çin’in mücadelesindeki gerçekleri yansıtır.”

Çin Komünist Partisi’ne bağlı olarak İngilizce yayın yapan Global Times gazetesi, Vuhan’ın katı tedbirlerin meyvesini topladığını belirterek “Kedi uzanamadığı ciğer pis der” ifadelerini kullandı. Vuhan’da, koronavirüs sonucu 17 kişinin hayatını kaybetmesinin ve 400’den fazla vaka görülmesinin ardından, 23 Ocak’ta sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik eşi görülmemiş önlemler alınmıştı. Fotoğraf Vuhan Maya Beach Water Park’ta çekilmişti.