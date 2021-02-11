Avrupa’nın en yaşlı insanı Kovid’i yendi

Fransa’nın güney kıyısındaki doğduğu şehir olan Toulon’da bir huzur evinde ikamet eden emekli din görevlisi Randon’un ocak ayında yapılan testlerde koronavirüse yakalandığı tespit edilmıytı. Karantinaya alınan Randon, hastalığı boyunca semptom göstermedi ve sanılanın aksine koronavirüsü atlatmayı başardı. Sainte Catherine Laboure adlı huzurevinin müdürü David Tavella yaptığı açıklamada, “Şu anda Rahip Randon’un sağlık durumu iyi. Kendisi çok sakin ve önümüzdeki perşembe günü 117’inci yaşını kutlamaya hazırlanıyoruz” dedi.

Randon ise “Hayır hiç korkmadım, çünkü ölmekten korkmuyorum. Sizinle birlikte olmaktan dolayı da mutluyum. Ancak başka bir yerde olmak, ölen abim, anne babam, dedem ve annanemin olduğu yere gitmek isterdim” ifadelerini kullandı.