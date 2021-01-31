MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Avustralya'da bir kent karantinaya alındı!
ABONE OL
31.01.2021 - 15:06 | | İHA

Avustralya'da bir kent karantinaya alındı!

Avustralya'nın Perth şehri, karantina otelinde çalışan bir güvenlik görevlisinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.

Avustralya'da bir kent karantinaya alındı!

Batı Avustralya eyaletinin Perth şehri, karantina otelinde çalışan bir güvenlik görevlisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonucu 5 günlük karantinaya girdi. Bugünden itibaren yerel saatle 18.00’de başlayan karantinanın Cuma akşamına kadar devam etmesi planlanıyor. Karantina kapsamında yalnızca gerekli durumlarda seyahate izin verilen kentte, okullar, restoranlar, barlar, sinemalar ve spor salonları kapatıldı.

Batı Avustralya eyaleti Başbakanı Mark McGowan, şehir sakinlerine iş, sağlık sorunları, yiyecek alışverişi veya egzersiz dışında evde kalmaları çağrısında bulundu. McGowan, virüs tespit edilen güvenlik görevlisinin İngiltere kaynaklı korona virüs mutasyonu taşıyan hastanın bulunduğu katta çalıştığını, bu nedenle ailesiyle birlikte karantinada tutulduğunu belirtti.

Ülke genelinde 14 gündür yerel kaynaklı vaka bildirilmezken, şehrin bağlı olduğu Batı Avustralya eyaletinde de 10 aydır yerel kaynaklı korona virüs vakası tespit edilmemişti. Bugüne kadar toplam 28 bin 809 vakanın tespit edildiği Avustralya’da 909 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

TikTok paylaşımı sonrası ünlü futbol menajeri gözaltına alındıTürkiye'de çok sayıda futbolcunun menajerliğini üstlenen şirketin kurucusu ve CEO'su Mustafa Erdem Karagöl'ün gözaltına alındığı bildirildi. Ankara'da lüks otomobiliyle drift yaptığı ve 200 kilometreyi geçen hızda araç kullandığı görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası Ankara Emniyeti harekete geçti. Ehliyetini el konulan Karagöl'e, 8 bin 353 TL para cezası uygulandığı bildirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Aksaray'da köpekler saldırdı! Çocuklarını kurtardı, kendi yüzü parçalandı

Son dakika... Aksaray'da köpekler saldırdı! Çocuklarını kurtardı, kendi yüzü parçalandı

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Bu oyuna gelmeyin...

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Bu oyuna gelmeyin...

Elazığ, Epilepsi pili ameliyatlarının merkezi oldu

Elazığ, Epilepsi pili ameliyatlarının merkezi oldu

Ordu'da araca not yazdı, gözaltına alındı

Ordu'da araca not yazdı, gözaltına alındı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet