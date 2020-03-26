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26.03.2020 - 06:14 | | AA

Avustralya’da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11’e yükseldi

Avustralya'da yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e, vaka sayısı 2 bin 728’e çıktı.

Avustralya’da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11’e yükseldi

 

Victoria Eyalet Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eyalette 70’li yaşlardaki iki erkek hastan Melbourne’da tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

Eyalet genelinde 520 vaka bulunduğunu ve bunlardan 149 hastanın iyileştiğini belirten Victoria Sağlık Bakanı Jenny Mikakos, ‘‘Ne yazık ki Victoria'da koronavirüs ile ilgili ilk iki ölümü kaydettik.’’ ifadelerini kullandı. Victoria eyaletinde ilk kez yaşanan bu can kayıplarıyla birlikte, Avustralya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. Ülke genelinde, sınırların yabancılara kapatılması, zorunlu olmayan etkinliklerin iptal edilmesi veya sınırlandırılması, ibadet yerleri, spor salonları, kütüphaneler, yüzme havuzları, müzelerle birlikte temel hizmet veren işletmelerin dışındaki tüm mekanların kapatılması gibi önlemlere rağmen Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor. Sonbahar aylarının yaşandığı Avustralya’da vaka sayısı 2 bin 728’e yükseldi.

Öte yandan 8 kişinin ölmesiyle en çok can kaybının yaşandığı eyalet olan Yeni Güney Galler (NSW), bin 219 vakayla da virüsün en çok görüldüğü eyalet konumunda.NSW’yi 520 vakayla Victoria ve 493 vakayla Queensland eyaletleri takip ediyor.

Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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