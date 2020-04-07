MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Avustralya’da corona virüsten ölenlerin sayısı 46’ya ulaştı
ABONE OL
07.04.2020 - 09:00 | | AA

Avustralya’da corona virüsten ölenlerin sayısı 46’ya ulaştı

Avustralya’da yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükseldi.

Avustralya’da corona virüsten ölenlerin sayısı 46’ya ulaştı

Güney Avustralya, Tazmanya, Victoria ve Yeni Güney Galler Eyaletleri Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, Covid-19 nedeniyle tedavi altındaki 5 kişi daha hayatını kaybetti.

Yaşanan can kayıplarıyla birlikte Avustralya genelindeki corona virüsten ölenlerin sayısı 46’ya çıktı.

Ülkede 304 binden fazla kişiye Covid-19 testi yapıldığı, 5 bin 895 kişide virüs tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 315’inin iyileştiği açıklandı.

Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden daha fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Cenaze defin işlemlerinin 10 ve düğünlerin 5 kişiyle yapıldığı Avustralya’da, yasak, kısıtlama ve karantina kurallarına uymayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.

Milliyet'te Gündem (7 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tahsis numarasının son rakamına göre tarihler belirlendi!

Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tahsis numarasının son rakamına göre tarihler belirlendi!

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Af yasası - infaz düzenlemesi son durum nedir? Af yasası 2020 kimlere vuruyor?

Af yasası - infaz düzenlemesi son durum nedir? Af yasası 2020 kimlere vuruyor?

Sıradaki Haber